Silvia Fumarola per "la Repubblica"

Andrea Camilleri riderebbe come un pazzo perché le lettrici lo sfinivano sul rapporto tra il commissario Montalbano e Livia, amata a distanza. Diceva: «Ma chi vorrebbe sposarsi con la propria coscienza? Siamo seri», facendo capire alle tifose dell' happy end che quel matrimonio non s' aveva da fare. Ma la fidanzata del commissario per lo più non suscitava simpatie, forse perché era riuscita a tenersi l' uomo che tutte desideravano.

Poi, sorpresa, il mondo si rovescia. Nell' ultimo episodio, Il metodo Catalanotti (oltre 9 milioni di spettatori) andato in onda l' 8 marzo, scatta la solidarietà femminile: tutte dalla parte di Livia (Sonia Bergamasco), lasciata al telefono. Che poi la realtà supera la fantasia, Isabelle Adjani venne mollata da Daniel Day-Lewis con un fax. Twitter esplode: "Livia lasciata al telefono dopo 25 anni: ma perché la vita mi fa crollare tutte le certezze?";

"E quindi anche tra Salvo e Livia finiu a schifiu. Non ci si può fidare di nessuno. Neanche in tv", "Qui sulla riva del fiume in attesa che Montalbano venga lasciato con un vocale e Livia libera e felice come una farfalla", "Il modo migliore per celebrare la Festa della donna? Assistere all' ultimo episodio di Montalbano in cui Livia, dopo vent' anni, viene piantata per telefono per una di 25 anni di meno conosciuta due giorni prima"; "Dove è il Salvo che tanto abbiamo amato?". Da Montalbano no, non te lo aspetti.

Eppure è un uomo di mezza età, come milioni di coetanei perde la testa per una collega più giovane, Antonia (Greta Scarano). E lascia Livia senza neanche incontrarla, un vigliacco da Oscar. «Beh, sì, si comporta male» ammetteva Luca Zingaretti. Camilleri nel libro liquida in poche righe l' addio che scatena sul web un dibattito irresistibile. Pagina 242, Livia dice al vigliaccone (che in fondo si augura faccia tutto lei e lo tolga dall' imbarazzo, la storia delle nostre vite) che è stanca di aspettare: «Ma secondo te è normale che tu non mi abbia cercata per giorni? (...) Salvo, c' è una sola cosa che può giustificare il tuo comportamento: tu non mi ami più».

Segue silenzio/assenso del fedifrago, che già altre volte aveva dirazzato - vedi La vampa d' agosto con Serena Rossi o L' età del dubbio con Isabella Ragonese - ma stavolta è cotto. I post si moltiplicano: "È la cosa più trash che abbia mai visto, un ultra sessantenne che vuole andare a vivere con una trentenne e questa che risponde con un discorsetto femminista alla Freeda, speriamo non ci siano altre puntate per il bene di tutti". Già perché Antonia, salendo sul treno, dice che ha diritto alla sua libertà, rimprovera Salvo di non capire cosa desideri. Ma poi scende dal vagone e lo bacia. E c' è chi unisce il destino di Luca e Nicola: "Ho scoperto che c' è stata l' ultima puntata di Montalbano. Quindi i fratelli Zingaretti sono usciti di scena insieme".

