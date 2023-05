24 mag 2023 17:50

LO SCIACALLO IN REDAZIONE – IL FIGLIO DI PIERO OTTONE RICORDA LE DIECI REGOLE STILATE DAL PADRE PER ESSERE UN BUON GIORNALISTA. E FRANCESCO MERLO REPLICA CON IL DECALOGO DEL PERFETTO GIORNALISTA “SCIACALLO”: “IMBRUTTIRE IL BRUTTO, AUMENTARE IL NUMERO DELLE VITTIME E CONTARE I DISPERSI COME MORTI. TRASFORMARE L’ALLUVIONE IN UN’ALLUVIONE DI COLPE. FARE IL TITOLO “SI POTEVA EVITARE” E RACCONTARE TUTTE LE ESITAZIONI COME ALLARMI IGNORATI...” (ANCHE A “REPUBBLICA” A QUALCUNO FISCHIERANNO LE ORECCHIE?)