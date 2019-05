COMMENTI AL PROFILO UFFICIALE DI “CHI L’HA VISTO?”

Chi l'ha visto?‏ @chilhavistorai3

"Ti amo, ho bisogno di soldi": Nella prossima puntata # chilhavisto riaccende i riflettori sulle truffe romantiche per mettere in guardia il maggior numero di vittime. Ospite di Federica Sciarelli sarà Pamela Prati (naturalmente a titolo gratuito) # Rai3

roberta rapis‏ @Roberta0R

In risposta a @chilhavistorai3

Vergognatevi!

Beatrice Pietrangeli‏ @BeaPietrangeli

In risposta a @chilhavistorai3

# PamelaPrati paladina delle donne truffate quando lei non è stata truffata, ma ha truffato ... è vergognoso. Pamela Prati guarda caso, a differenza delle donne davvero truffate, non ha perso soldi, ma li ha guadagnati. Vergogna!!

Beatrice Pietrangeli‏ @BeaPietrangeli

In risposta a @chilhavistorai3

Guardo questo programma da quando ero bambina e una caduta in basso di questo tipo non l'avevo mai vista. Davvero imbarazzante. Come chiamare un violento come paladino delle donne maltrattate. Schifata.

Elena Pallavera‏ @elenapallavera

In risposta a @chilhavistorai3

Come inficiare la serietà e importanza di questo programma

Bionsè?‏ @S_Eleonora_S

In risposta a @chilhavistorai3

Vi prego sta deriva d'ursiana anche no. Allora fate le sfide di canto Gianloreto VS Pizzo, le ricette di Endimioni e la posta del cuore di Liviana.

LaErsi‏ @ErsiGiliberti

In risposta a @chilhavistorai3

Sinceramente la storia della Prati è di uno squallore unico e ha ben poco di reale (fidanzato a parte). I truffati al massimo sono i telespettatori che si sono bevuti questa trash-soap dall'inizio. Potevi risparmiarcela Sciary, noi # chilhavisters non ce la meritiamo

Tortilla?‏ @antxxxxxa

In risposta a @chilhavistorai3

Non riesco a crederci!

Ines Morra‏ @ines_morra

In risposta a @chilhavistorai3

No, davvero no! La Prati no... Siete una trasmissione seria o cosa?

amelia altamura‏ @1976amelia

In risposta a @chilhavistorai3

Ma nn dovevate proprio invitarla date fiato ad una falsa ma quale truffa romantica ha subito lei? Tutto preparato nei minimi particolari.

*Ale*‏ @Bordnassela

In risposta a @chilhavistorai3

Informatevi sul fatto che sia stata davvero truffata...non fatevi prendere in giro anche voi

Mounds of Shame‏ @mounds_shame

In risposta a @chilhavistorai3

Disapprovo totalmente questa scelta e non serve che spiega il perché! Caro @ chilhavistorai3 sono delusa.

ALTRI TWEET:

Michele Anzaldi‏ @Michele_Anzaldi

Pamela Prati a Chi l'ha visto a parlare di truffe, Anzaldi: 'Parlino gli anziani, non Pamela Prati'

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

La Prati va a # chilahavisto per ripulirsi ma mi lascia senza parole la Sciarelli. Non ha senso l'approccio: va a parlare di truffe online. Come vittima? E chi lo dice che è vittima lei? Basta questo? Inviti chi ha truffato la tua azienda?

Giulio Pasqui‏ @GPasqui

AH. Chi l'ha visto? ospita Pamela Prati per parlare di truffe online

Salvatore Cau‏ @SalvatoreCow

In risposta a @GiusCandela

Ridicoli. Questa è tutto meno che una truffa sentimentale

Sara Hamado‏ @justSara_28

TRUFFA?? Ci hanno preso in giro dal giorno 1 di questa storia e adesso la Prati passa per vittima?!! Ma chi ce crede, per favore!! Si è contraddetta 1000 volte, la sua versione non ha un briciolo di senso: finché si ride perché è trash ok, ma non travalichiamo nell’assurdo!!

Eva Zuccari‏ @EvaElisabetta

Dai, altro che Chi l'ha visto, spero che siamo su Scherzi a parte.

MaikMichele‏ @MaikMichele1

Dopo quello che ha detto la Perricciolo a @ stanzaselvaggia altro che ospitate in Tv. Pamela Prati si dovrebbe sotterrare per la vergogna.

pierluigi‏ @pierluigicioli

Ma poi alla luce delle dichiarazioni della perricciolo che ha praticamente confessato tutto. Credo che Pamela Prati andrà a Chi l'ha visto per fare un appello per ritrovare una persona scomparsa .... se stessa

Alessia C.‏ @Laale__

Pamela Prati dalla Sciarelli: per quale motivo un programma serio come # chilahavisto si sta immischiando in questo triste teatrino?!? Pratiful faceva ridere fino a due giorni fa, ora per favore, pietà! Non se ne può più!

EmiliaDeFrenza‏ @EmiliaDeFrenza

La # Prati dalla # Sciarelli??? No ma siamo all’assurdo!

roberta rapis‏ @Roberta0R

Cos'è questa storia che Pamela Prati sarà a # chilhavisto per parlare delle truffe amorose?! Ma davvero?! Allora tanto valeva guardare la D'Urso...

??‍? ?‏ @_Lizzi_90

Con tutte ste ospitate la Prati è riuscita a pagare i debiti del bingo?

ANZALDI/1: "PRESENTERÒ UN’ALTRA INTERROGAZIONE: NON CAPISCO PERCHÉ LA RAI DEVE SCADERE NEL TRASH”

Francesco Canino per Panorama.it

Tornando a Chi l'ha visto?, la puntata deve ancora andare in onda ma l'onorevole del Pd Michele Anzaldi è già pronto a presentare un'interrogazione parlamentare dopo quella dello scorso aprile, dalla quale era emerso che Pamela Prati ha ricevuto un compenso di 3 mila euro per l'ospitata a Domenica In da Mara Venier. "Presenterò un’altra interrogazione: non capisco perché la Rai deve scadere nel trash e mi stupisco che Federica Sciarelli, una professionista assoluta, presti il fianco a questa vicenda squallida", spiega Anzaldi a Panorama.it. "Se si voleva una testimonianza viva e controversa sul tema delle truffe sentimentali, si poteva chiamare chiunque invece si sceglie la Prati solo per inseguire gli ascolti".

"Se sarà il caso, in Vigilanza cercheremo di capire i dettagli di questa ospitata, ad esempio se verrà rilasciato un rimborso spese per la partecipazione al netto del cachet gratuito precisato da Coletta", aggiunge a Panorama.it il segretario della Commissione di Vigilanza Rai, l'onorevole leghista Massimiliano Capitanio. Che spiega: "Se un programma come Chi l'ha visto? sceglie di analizzare questo caso, diventato un 'fenomeno' popolare, è indispensabile che lo faccia senza versare alcun cachet visto che sembra si tratti di una gigantesca trovata pubblicitaria sfuggita di mano".

ANZALDI/2: ''LA RAITRE DI ANGELO GUGLIELMI NON MERITA DI FINIRE COINVOLTA NELLA TRUFFA DEL CASO PAMELA PRATI. QUESTA SCELTA TRASH LASCIA TANTI, TROPPI DUBBI”

Annalisa Grandi per Corriere.it

Non si chiarisce in che veste interverrà la Prati, ma appena la notizia aveva cominciato a circolare erano iniziate le polemiche. Tanto che il direttore di Rai3 Stefano Coletta aveva precisato che la partecipazione della showgirl sarebbe stata a titolo gratuito. Polemico anche l’intervento di Michele Anzaldi (Partito Democratico), segretario della commissione di Vigilanza Rai che scrive: «La Raitre di Angelo Guglielmi, la Raitre che ha inventato “Mi manda Lubrano”, non merita di finire coinvolta nella truffa del caso Pamela Prati. La scelta di invitarla a “Chi l’ha visto”, un marchio storico della terza Rete, lascia allibiti». E ancora: «Federica Sciarelli è una delle giornaliste migliori che ha la Rai, quindi mi appello alla sua professionalità e al buonsenso affinché la trasmissione e i telespettatori vengano tutelati. Questa scelta trash lascia tanti, troppi dubbi».

