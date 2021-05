LA SCIARELLI “INDIAVOLATA” CON MATANO! LA CONDUTTRICE DI “CHI L’HA VISTO” SI È LAMENTATA CON SALINI DELLA SPETTACOLARIZZAZIONE DEL CASO DENISE PIPITONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA “VITA IN DIRETTA” – “VIGILANZA TV”: “LE RIMOSTRANZE SCALFIRANNO MATANO, CHE CON L'AD SALINI CONDIVIDE UNA GRANDE AMICIZIA CON L'EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA, ANCORA INFLUENTE IN RAI?"

piera maggio a la vita in diretta

Da www.vigilanzatv.it

Ci arriva una segnalazione da Viale Mazzini, secondo la quale Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto su Rai3 che al momento si sta occupando approfonditamente del caso Denise Pipitone, si sarebbe lamentata duramente con l'Ad Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta.

federica sciarelli

Le rimostranze della Sciarelli - che ieri, mercoledì 5 maggio 2021 in prima serata, ha addirittura battuto negli ascolti Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai1 - riguarderebbero il trattamento del caso Pipitone da parte del programma pomeridiano condotto da Alberto Matano sulla Rete Ammiraglia.

vincenzo spadafora e alberto matano

Sciarelli avrebbe rivendicato duramente con Salini il proprio approccio giornalistico asettico e privo di scandalismi, a differenza di quello di Matano che mira invece alla spettacolarizzazione del caso, forse perché in competizione con Barbara D'Urso nella stessa fascia oraria.

PIERA MAGGIO A CHI L'HA VISTO

Tali rimostranze da parte della giornalista scalfiranno Matano, che con l'Ad Salini condivide una grande amicizia con l'ex Ministro Vincenzo Spadafora, ancora influente in Rai? Staremo a vedere. La vita in diretta profitta intanto del preziosissimo traino del Paradiso delle Signore che va a gonfie vele il pomeriggio superando il 20% di share, mentre il povero Alberto Angela, collocato in uno slot poco fortunato su Rai1, soccombe non soltanto a Buongiorno mamma su Canale5 ma perfino a Rai3.

