Alberto Dandolo per Dagospia

La scio’-girl si è fidanzata con un ricco e maturo cavaliere. A Milano tutti notano che al calar della sera beve litri e litri d’acqua. Lei spiega il motivo: “Il mio nuovo amore è pazzo della pioggia dorata”. Chi sono i due amanti porcini?

Il conduttore prima dell’inizio del nuovo programma, come da scaramantica consuetudine, si è sottoposto all’ennesimo sbiancamento anale. Di chi stiamo parlando?

Federica Nargi, prossima concorrente di “Ballando”, deve tranquillizzare il marito Alessandro Matri che non vuole balli troppo hot e abitini troppo succinti. Riuscirà a frenare la scalpitante mogliettina?

Alla Milano Fashion Week parapiglia alla sfilata di Dolce e Gabbana dove è stata ospite Madonna vestita come una vedova di Corleone. Attrici e attricette, signore dell’alta società e influencer in cerca d’autore hanno tentato di avvicinarla. Lei ha tirato dritto e non si è concessa a nessuno tranne che agli stilisti (previo lauto compenso)

Continua a gonfie vele la segreta passione tra il giornalista di sinistra e la portavoce di destra. Le larghe funzionano solo al letto, per il momento

La trasmissione più amata dai duomo-sessuali è Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego, una trasmissione che ormai è diventata “camp”. Tutti in delirio per la nuova rubrica di gossip Rossella Erra, giudice popolare di “Ballando” e del giornalista Santo Pirrotta

Sos! Avvertite i dirigenti Rai che Marta Flavi è alla ricerca di un posto al sole. Dopo aver imperversato come opinionista a “Estate in diretta” la levigatissima ultrasettantenne è alla ricerca di uno spazio fisso in un contenitore invernale. In alternativa potrebbe partecipare come attrice in una fiction. Per ora la Flavi è fissa al De Russie tra pranzi e colazioni…

Ci risiamo. Il noto sottosegretario ha ricominciato a fare il solito trans trans a Milano. Faccia molta attenzione il politico perché è iniziato un gran tam tam

Cosa ci fa sempre più spesso il noto (e infoiatissimo) rapper in un condominio di Viale Monza a Milano? Sicuramente non va a trovare la sua nonnina…

Pare che Alessia Fabiani abbia abbandonato il teatro off per rientrare definitivamente in tv con il suo nuovo pigmalione, il mitologico Pascal Vicedomini. Lei lo affianca nella trasmissione di Rai 2, Felicità…

