ALLA SCOPERTA DELL’ALBA: “MIA MADRE ERA SCHIZOFRENICA. QUANDO RIUSCIVA A NON ESSERE LA STREGA CHE POTEVA RISULTARE A CAUSA DELLA SUA MALATTIA ERA LA PERSONA PIU' MERAVIGLIOSA DEL MONDO. LA FOLLIA E' MOLTO SPESSO UN DONO" – A 'RADIO 2' LA PARIETTI PARLA DEL LIBRO IN CUI RACCONTA LA STORIA DELLA SUA FAMIGLIA: "MIO ZIO FINI’ IN MANICOMIO E DIVENTO’ UNA LARVA. PRIMA ERA UN INTELLETTUALE STRAORDINARIO. CI SALVO’ MIO PADRE CHE…”

Da I Lunatici Rai Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Alba Parietti ha raccontato alcuni aspetti della sua famiglia attraverso il libro 'Da qui non se ne va nessuno': "Un lavoro molto complesso, la storia della mia famiglia attraverso il '900 ripercorsa dai diari di mio padre, mia madre e mio zio. Mia madre e mio zio, suo fratello, che è finito in un manicomio che lo ha distrutto psicologicamente e fisicamente, soffrivano di una grave patologia. La schizofrenia. Mio zio è entrato in manicomio ed è diventato una larva. Io l'ho conosciuto solo in quelle condizioni, ma prima era una mente eccelsa, un intellettuale straordinario. Mia madre è morta dopo un ictus, i suoi organi sono stati donati. Il libro inizia da qui. Purtroppo mio zio l'ho conosciuto solo quando era già entrato in manicomio. Non era più una persona, era stato ridotto in uno stato assurdo. Prima di entrare in manicomio era un genio assoluto".

Sul rapporto con la madre: "L'ho conosciuta più dopo la sua morte che quando era viva, purtroppo. Nessuno è in grado di tornare indietro nel tempo, tutti ci rendiamo conto di certe cose solo quando è tardi. Le malattie e i problemi dei genitori sono troppo dure da affrontare quando da piccolo vuoi più essere protetto che proteggere. Mia madre definiva se stessa una povera schizofrenica. Ha vissuto grazie a mio padre una vita normale. Dignitosa. La follia molto spesso è un dono di persone troppo intelligenti che a fatica riescono a gestirla in un mondo pieno di atrocità.

E' stata una madre difficilissima, ma quando riusciva a non essere la strega che poteva risultare a causa della sua patologia era la persona più meravigliosa del mondo. Aveva una sensibilità, una intelligenza e una cultura fuori dalla norma. Mio padre è riuscito a contenere nelle mura domestiche la sua follia. E' riuscito a me a dare una madre e a lei ad avere una vita"

