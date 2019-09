LA SCRIVANIA DI DE MAGISTRIS E’ COME LA SUA AZIONE POLITICA: UNA CACIARA - A “STASERA ITALIA” IL NARCI-SINDACO MOSTRA IL SUO TAVOLO DI LAVORO CON CHE GUEVARA, FERRI DI CAVALLO, CORNETTI ANTI-SFIGA E FIGURE DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA

Da www.liberoquotidiano.it

LA SCRIVANIA DI LUIGI DE MAGISTRIS

Se questo è un sindaco. In collegamento dal suo studio di Napoli, a Stasera Italia su Rete 4, nella serata di mercoledì 18 settembre ecco il primo cittadino partenopeo, Luigi De Magistris. Il quale ha svelato all'Italia intera la sua scrivania. Una scrivania "austera", una roba da non credere. Si sprecano i cornetti così come i ferri di cavallo. Dunque gufetti, piccole coppe, figure della tradizione napoletana e anche un doppio Che Guevara. Come detto, un contesto che non appare dei più appropriati per il sindaco di una delle più importanti città italiane. Ma tant'è, non stupisce più di tanto: tutti conoscono il personaggio...