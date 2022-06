SE CONTINUA QUESTO TIPO DI DEMONIZZAZIONE, LA MELONI ARRIVA AL 40%! “VAFFANCULO A QUESTA MERDA”, KASIA SMUTNIAK SU INSTAGRAM BOMBARDA LA "DUCETTA" DI INSULTI E CONTUMELIE: "PIÙ I PENSIERI SONO BASSI, VOLGARI, CARICHI DI ODIO, DISUMANI, PIÙ LA PERSONA CHE LI ESPRIME DIVENTA VOLGARE, INADEGUATA, NON ALL’ALTEZZA, TRISTE, INFELICE, ACIDA, VOMITEVOLE, PICCOLA, DISUMANA" – NEL MIRINO DELL’ATTRICE IL COMIZIO DELLA MELONI SUL PALCO DI VOX. LA CHIOSA: "SCUSATE, MI E' PARTITA LA VENA" - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

SMUTNIAK MELONI

Sotto a chi tocca nello sparare ad alzo zero contro Giorgia Meloni. Sotto a chi tocca per chi vuole indulgere all'insulto contro la leader di Fratelli d'Italia. E ora tocca all'attrice Kasia Smutniak, che si unisce al coro d'odio contro la Meloni, coro d'odio che si è levato dopo l'intervento a Marbella dal palco di Vox, in cui la leader di FdI ha sostenuto la candidatura di Macarena Olona alla presidenza dell'Andalusia.

Ed ecco che la Smutnika, postando parte dell'intervento della Meloni su Instagram, commenta: "Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana", conclude. Insomma, dieci righe d'insulti.

SMUTNIAK MELONI 44

Il tutto condito da un ulteriore commento. Il primo in Italiano. "Cara Giorgia Meloni, che brutto vedere". Dunque, traduciamo dall'inglese la riga successiva: "Buon mese del pride. E vaff*** a questa mer***". Infine, la Smutniak chiosa: "Scusate, mi è partita la vena". Già, piuttosto vergognoso.

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 1 il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 2 procacci kasia smutniak kasia smutniak 3:19 marco giallini kasja smutniak perfetti sconosciuti kasia smutniak allacciate le cinture kasia smutniak domina il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 8