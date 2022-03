SE GLI EDITORI MI IGNORANO, MI AUTO-PUBBLICO - LO SCRITTORE FANTASY STATUNITENSE BRANDON SANDERSON HA RACCOLTO SU “KICKSTARTER” OLTRE 20 MILIONI DI DOLLARI IN DUE GIORNI (NUOVO RECORD SULLA PIATTAFORMA PER RACCOLTA FONDI) PER AUTO-PUBBLICARE I QUATTRO ROMANZI FANTASY SCRITTI DURANTE LA PANDEMIA - IN POCO TEMPO HA ATTIRATO OLTRE 80 MILA DONATORI…

Francesco Musolino per “il Messaggero”

Lo scrittore statunitense Brandon Sanderson si era posto un obiettivo ambizioso: trenta giorni per raccogliere online un milione di dollari, la cifra giusta per auto-pubblicare i quattro romanzi che aveva scritto durante la pandemia, il suo misterioso Secret Project. Ma dopo appena 35 minuti la cifra era già stata raggiunta e oggi, in appena due giorni, ha superato i venti milioni.

E questo tesoretto, frutto delle donazioni di oltre ottantamila lettori, continua a salire, stabilendo un nuovo record su Kickstarter, la piattaforma web specializzata proprio nella raccolta fondi. Lo sappiamo, si scrive e si pubblica sempre di più e in un contesto editoriale sempre più affollato di nomi che si contendono il pubblico, l'iniziativa di Sanderson autore classe 1975 da oltre venti milioni di copie, in libreria con Arcanum Unbounded.

La collezione Cosmoverso (Mondadori), celebre anche per aver scritto gli ultimi tre romanzi della celebre saga fantasy La ruota del tempo (Fanucci), divenuta recentemente una serie su Amazon Prime dimostra l'intelligenza di aver saputo gestire le potenzialità del self-publishing, massimizzando l'assoluta libertà di movimento: «Il mio obiettivo è semplice, voglio sperimentare senza pormi limiti, dando qualcosa di più ai miei lettori», ha dichiarato il prolifico autore.

LA SVOLTA

Sanderson ha attuato una vera svolta, creando un percorso autoriale che si affianca alla pubblicazione tradizionale. In passato altri autori si sono affidati a Kickstarter - fra cui l'ex presidente Donald Trump per pubblicare il suo secondo libro, Liberal Privilege - ma nessuno ha avuto l'estro di Sanderson che ha anche varato una campagna di abbonamenti per contenuti esclusivi rivolti direttamente ai fan (da 40 a 500 dollari annui) e nei prossimi giorni svelerà il titolo dei quattro libri, ovviamente nel proprio canale YouTube.

«Gli editori, in questo momento, hanno bisogno che gli autori siano imprenditori - ha detto Kristen McLean, direttore esecutivo alla NPD Books, benedicendo l'impresa dell'autore americano che già nel 2020 aveva ideato una campagna per creare una ristampa in edizione pregiata di un suo classico, La via dei re. E ovviamente aveva fatto centro, raccogliendo 6,7 milioni di dollari.

LA GESTIONE

Ma come gestire questo patrimonio è un altro discorso. Pensiamo al recente caso dello scrittore ginevrino Joël Dicker l'autore de La verità sul caso Harry Quebert che recentemente ha fondato la Rosie & Wolfe (R&W) per lanciare il suo prossimo romanzo, L'Affaire Alaska Sanders (in uscita con La Nave di Teseo a maggio) e difatti, per non impantanarsi nella correzione dei manoscritti o nelle beghe legali dei contratti, anche Sanderson ha creato una società ad hoc, la Dragonsteel Entertainment, con uno staff di trenta persone.

Inoltre, ha chiarito che non pubblicherà altri autori nessuno vuole la concorrenza in casa e infine, che non mollerà mai il canale tradizionale delle librerie. E allora? A ben vedere il suo progetto sfida il colosso dell'e-commerce: «Amazon vende più della metà dei libri stampati negli Stati Uniti ha dichiarato al New York Times - e rappresentano l'80% delle vendite del mercato e-book. Non voglio presentarlo come Brandon contro Amazon. Amazon fa un gran lavoro ma credo che la tendenza ad instaurare un monopolio possa essere nefasta perché ad un certo punto non avranno più voglia di innovare».

