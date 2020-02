SE MANCANO LE CORNA VERE, CE LE INVENTIAMO! - VIDEO: SCHERZO CRUDELE AD ADRIANA VOLPE. SIGNORINI LE MOSTRA LE FOTO RUBATE DEL MARITO CHE LIMONA CON UNA DONNA IN MACCHINA. LA CONDUTTRICE SCOPPIA IN LACRIME. POI LUI ENTRA NELLA CASA DEL ''GF VIP'' E…

Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

Adriana Volpe vittima di un crudele scherzo del Grande Fratello Vip. Una finta copertina di "Spy", con un servizio approfondito all'interno, mostra il tradimento di suo marito Roberto con un'altra donna. La conduttrice scoppia in lacrime, non riesce a trattenere le emozioni e chiude il segmento incredula: "Non ci credo fino a quando non me lo dice lui". Momenti di tensione fino a quando entra Roberto nella casa che dovrebbe fingere i motivi che lo hanno spinto a tradirla. Non si va avanti troppo, però, perché Roberto non riesce a tenere il gioco così a lungo una volta entrato nella casa.

adriana volpe tradita dal marito per finta

Così, lo scherzo viene rigirato su Antonella Elia, che era stata precedentemente chiamata da Alfonso Signorini per dare la notizia ad Adriana Volpe. Quando viene fatta entrare, Roberto e Adriana fingono di litigare animatamente. Alfonso Signorini chiede ad Antonella Elia di "buttare fuori quel cialtrone". Poi lo scherzo viene finalmente svelato: "Siamo dei cialtroni", dice Signorini. Finalmente un po' di onestà.

Nella Mystery Room, infine, c'è un mazzo di rose rosse per Adriana Volpe portate dal marito Roberto. Dopo baci e abbracci, il momento finisce tra gli applausi dello studio e tra i più larghi sorrisi: "Evviva l'amore al Grande Fratello Vip", urla Alfonso Signorini.

adriana volpe tradita dal marito per finta

L'undicesima puntata del Grande Fratello 2020, oltre a questo momento tragicomico, ha visto anche la solita coppia Pago-Serena protagonista. Alfonso Signorini ha mostrato un video ai due con le parole di Alessandro e Serena non ha confermato né smentito il fatto che i due siano stati insieme. Le nomination, infine, si sono risolte in favore di Licia ma Serena Enardu non è stata eliminata, ma risulterà in nomination per la puntata successiva che si terrà la prossima settimana. Sarà la dodicesima puntata prevista il 17 febbraio 2020 su Canale 5.

adriana volpe 4 adriana volpe adriana volpe roberto parli roberto parli marito di adriana volpe adriana volpe