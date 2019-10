SE NON PUOI BATTERLI, ALLEATI CON LORO! - NETFLIX E MEDIASET HANNO CONFERMATO LO SCOOP DI BLOOMBERG: PRODURRANNO SETTE FILM INSIEME – “PENSIAMO POSSA ESSERE IL PRIMO PASSO DI UNA PARTNERSHIP. SIAMO MOLTO COMPLEMENTARI”, HA DETTO L’AD DEL COLOSSO REED HASTINGS, CHE INVESTIRÀ 200 MILIONI IN DUE ANNI IN CONTENUTI ITALIANI: "NON SIAMO CONTRARI AL FATTO CHE SIANO TRASMESSI NELLE SALE" - IL BISCIONE HA CAPITO CHE È INUTILE COMBATTERE AD ARMI IMPARI CON GLI AMERICANI

netflix

LO SCOOP DEL 3 OTTOBRE DI BLOOMBERG SULL’ACCORDO MEDIASET-NETFLIX – Netflix to Make Movies in Italy With Berlusconi’s Mediaset -

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-03/netflix-to-make-movies-in-italy-with-berlusconi-s-mediaset

TV, ACCORDO MEDIASET-NETFLIX PER PRODURRE 7 FILM

reed hastings

(LaPresse) - Un accordo per produrre sette film insieme. È quanto hanno annunciato oggi a Roma Netrlix e Mediaset: i sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. "Questo primo accordo riguarda 7 film, pensiamo possa essere il primo passo di una partnership. Siamo molto complementari", ha spiegato il fondatore e Ceo di Netflix Reed Hastings.

torri mediaset

"Il nostro accordo è nato su un concetto condiviso: la rilevanza strategica del contenuto originale. Noi vogliamo avere una varietà di storie", ha aggiunto Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset.



Tv, Ceo Netflix:200 mln investimenti in 2 anni, abbonati in crescita

(LaPresse) "Vogliamo offrire una grande varietà di film e serie, il nostro investimento totale è di 200 milioni di euro in contenuti italiani in due anni e questi film con Mediaset sono parte di questo sforzo. Non siamo contrari al fatto che siano trasmessi nelle sale". Così Reed Hastings, Ceo e fondatore di Netflix, presentando l'accordo con Mediaset per la produzione di sette film. "Abbiamo più di 2 milioni di abbonati in Italia che continuano a crescere", ha aggiunto.

reed hastings 3 pier silvio berlusconi ai palinsesti mediaset 2018 antenne mediaset ei towers reed hastings 2 reed hastings 1 pier silvio berlusconi ai palinsesti mediaset 2018 mediaset prosiebensat