SE NON TI SPUTTANI IN TV ORMAI NON SEI NESSUNO – SU NETFLIX ARRIVA LA SERIE SUI BECKHAM CHE, PER LA PRIMA VOLTA, RIVELANO DI AVER DOVUTO SUPERARE UNA GRAVE CRISI DOVUTA ALLE CORNA DEL CALCIATORE, INCAPACE DI TENERSELO NELLE MUTANDE: HA AVUTO UNA RELAZIONE CON LA SEGRETARIA, PRIMA DI INFILARSI NEL LETTO DI UNA MODELLA E DI UN’ESTETISTA - CHI E' REBECCA LOOS, LA DONNA CHE HA RISCHIATO DI FAR SCOPPIARE I BECKHAM - VIDEO

1. VICTORIA BECKHAM RACCONTA PER LA PRIMA VOLTA I TRADIMENTI DEL MARITO DAVID: “STAVAMO PER DIVORZIARE”

Estratto dell’articoli di Deborah Ameri per www.oggi.it

I Beckham come il clan Kardashian, i Ferragnez e molti altri. Del resto, se non hai un tuo reality show, non sei nessuno. E così anche l’ex capitano della nazionale inglese e la ex Spice Girl si sono lasciati convincere da Netflix a girare la docu-serie in quattro puntate Beckham

[…] La coppia ha accettato ed è stata intervistata per oltre 30 ore. Il tema più spinoso si tocca nella quarta e ultima puntata: i presunti tradimenti di Beckham quando si era trasferito in Spagna, da solo, per giocare nel Real Madrid. Era il 2003.

L’anno dopo la sua ex segretaria, Rebecca Loos, licenziata da poco, racconta al defunto News of the World di avere avuto una relazione di quattro mesi con il calciatore, che a Madrid senza la famiglia si sentiva solo. Più o meno nello stesso periodo anche la modella Sarah Marbeck e l’estetista Dannielle Heath sostengono di essere state sue amanti. Il gossip sui tabloid impazza.

“È stato il periodo più difficile della mia vita. Ero risentita con David. Sembrava che non ci appartenessimo più”, racconta Victoria. Mentre il calciatore, quasi in lacrime, ricorda: “Non so come abbiamo fatto a superare quel periodo. Victoria è tutto per me e sapere che soffriva è stato incredibilmente difficile. Ogni giorno mi svegliavo e mi sentivo fisicamente male, mi chiedevo come avrei fatto ad andare agli allenamenti, a giocare… Ma abbiamo capito che dovevamo lottare per salvare la nostra famiglia”.

Il divorzio era a un passo. Poi Victoria si è trasferita a Madrid con i due figli Brooklyn e Romeo (“Ero davvero infelice lì”), le cose sono migliorate. Soprattutto quando la coppia si è spostata a Los Angeles. Nessuno dei due si spinge a chiarire se le voci di corna fossero vere, ma leggendo tra le righe e l’assenza di smentite, la risposta è chiara.

In due occasioni la signora Beckham si è davvero infuriata. La prima riguarda l’Italia. Dopo essersi sistemati a Los Angeles, quando David le annuncia che sarebbe andato in prestito al Milan, in modo da poter tornare a giocare nella nazionale inglese, lei sbotta: “Ho sempre rispettato la carriera di David ma quella volta ero davvero furibonda».

Così come quando il calciatore stava per perdere la nascita del figlio Cruz, nel 2005 a Madrid. I medici avevano stabilito una data per il taglio cesareo di Victoria, ma quel giorno David doveva essere presente su un set fotografico con Jennifer Lopez e Beyoncé. “Stai dicendo sul serio? Io sto qui bloccata a letto, sto per scoppiare e tu hai un cazzo di photoshooting con Jennifer Lopez che è bellissima e non sta per partorire?”, gli aveva urlato la moglie. Alla fine, Beckham aveva spostato l’impegno ed era accanto alla moglie alla nascita del terzogenito.

2. CHI È REBECCA LOOS, LA DONNA CHE MANDÒ IN CRISI I BECKHAM

Estratto dell’articolo di Alessandro D’Acunto per www.repubblica.it

È una storia vecchia vent'anni, da alcuni mai dimenticata. Ma torna di attualità insieme alla nuova serie Netflix Beckham […] Il primo degli aspetti trapelati del documentario, incentrato in particolare sulla vita del calciatore, è quello più scottante e riguarda il presunto tradimento della stella del Manchester United con l'allora modella Rebecca Loos.

la famosa Rebecca Loos altri non era che l'assistente personale di Beckham quando nel 2003 ha cominciato a giocare con il Real Madrid e si trovava, quindi, più frequentemente in Spagna. Nella serie, anche David appare turbato nell'affrontare quel periodo, soprattutto se si considera quanto la coppia sia unita oggi. Ma in quel momento, hanno dovuto "lottare per la famiglia" e si sentivano "annegare" vedendo il loro matrimonio in pasto a tutti i giornali, in mezzo alla bufera.

"Ci sentivamo il mondo contro", spiega per la prima volta Victoria, che l'anno prossimo compirà 50 anni. "Eravamo completamente contro, se devo essere onesta" ha detto Lady Beckham, spiegando, quasi in lacrime al pensiero, come prima del trasferimento di David a Madrid (lei era rimasta in Uk per non interrompere le scuole di Brooklyn e Romeo) erano sempre riusciti a rimanere uniti anche di fronte alle difficoltà. "Nel periodo in Spagna, eravamo lontani.

È stato triste e non posso descrivervi fino a che punto sia stato difficile e mi abbia sconvolto". Una sensazione confermata dal marito, che ha raccontato di sentirsi solo in una città dove non conosceva la lingua e, soprattutto, era lontano dalla sua famiglia. In questo clima di insoddisfazione, News Of The World, un giornale che oggi ha interrotto le pubblicazioni, era il primo, vent'anni fa, a dare lo scoop.

Tutto diventa troppo insopportabile per Victoria che con riluttanza decide di trasfersi anche lei, con i due figli, a Madrid. […]

Oggi 45 anni, Rebecca Loos ne aveva venti di meno quando il suo nome, da dietro le quinte, è passato alle prime pagine dei giornali. Di origini tedesche, è stata modella (ha posato in copertina per Playboy) e ha partecipato a diversi reality tv, da Temptation Island a 71 Degrees North, dove ha incontrato il suo attuale marito, un medico norvegese. Loos vive proprio nel Paese del Nord Europa, in un villaggio lontano da tutto. Qui ha avuto due figli ("piccoli vichinghi", come ha detto al Daily Mail), pratica yoga ed uno stile di vita salutare: un taglio radicale con la notorietà rincorsa negli anni precedenti.

Secondo The Mirror, la storia da "amante di David Beckham" avrebbe fruttato a Rebecca Loos un milione di sterline. Nei racconti dati successivamente in vari salotti televisivi, l'ex assistente del calciatore ha detto che l'intesa era nata una sera, a cena fuori, in gruppo. Si era creata un'incredibile sintonia, presto notata da tutti. Avevano parlato senza sosta, mentre lei cercava di ripetere a sé stessa di non mettersi nei guai. A quell'episodio sarebbero seguite diverse notti insieme. Beckham non ha mai confermato.

Loos sapeva che avrebbe perso il lavoro e fu quello che accadde. Ma dopo andò a vendere lo scoop a News Of The World. "Spero che David e Victoria rimangano insieme" si era augurata, tuttavia, Rebecca, "non intendevo in nessun modo sfasciare un matrimonio, soprattutto perché in mezzo c'erano dei bambini". Missione compiuta.

