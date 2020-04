1 apr 2020 13:45

SE PENSATE CHE BONOLIS FOSSE CATTIVELLO CON LA D'URSO, NON AVETE LETTO IL SUO AGENTE, ''BRUCIO'' PRESTA: ''LA SUORA LAICA IN PAILLETTES PRODUCE ORRORE TELEVISIVO OGNI GIORNO, OGNI MESE, OGNI ANNO. MA COME MAI UNA TESTATA GIORNALISTICA COME VIDEONEWS ACCETTA DI METTERE LA FIRMA SU TANTO POCO E TANTO ORRORE? È FORSE L'EDITORE CHE DESIDERA METTERE IN ONDA QUESTO SCEMPIO? CONOSCENDO IL BOARD DA 20 ANNI TROVO IMPOSSIBILE CREDERLO. IO FACCIO LA MIA PARTE: NESSUNO DEI MIEI ASSISTITI VA OSPITE DALLA SIGNORA IN PAILETTES. MA IL MISTERO E'...''