SE E’ STATA LA BERLINGUER A SOSPENDERE SCANZI DA CARTABIANCA (COME DETTO DALLA STESSA BIANCHINA), PERCHE' NON L'HA FATTO SUBITO? E PERCHE’ E' STATA ANCHE L’UNICA A DARGLI IL MEGAFONO, NELLA SUA TRASMISSIONE, PER REPLICARE ALLE ACCUSE DI AVER SALTATO LA FILA PER FARE IL VACCINO? FACILE, PERCHE’ NON E’ STATA LEI A DECIDERE LA SOSPENSIONE DEL FARFALLONE LAMPADATO… - LA DAGO-ANTICIPAZIONE

BIANCA BERLINGUER ANDREA SCANZI

Dopo la decisione di sospendere Andrea Scanzi dalla puntata di martedì sera di Cartabianca, la conduttrice Bianca Berlinguer ha spiegato durante la trasmissione: «Come sapete è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila; era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l'anno con noi.

Ma stando in isolamento (per un contatto con un positivo, tanto che la trasmissione è andata in onda dalla sua casa, ndr), ho appreso che la Rai, e io non ne sapevo nulla, avrebbe investito il comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto a Cartabianca».

andrea scanzi a cartabianca in diretta da merano

Sulla vicenda del vaccino a Scanzi in qualità di riservista e di cargiver dei suoi genitori, la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. Sempre sul fronte delle vaccinazioni in Toscana, ieri il governatore Eugenio Giani riguardo ai pazienti fragili ha detto: «Attendiamo l'arrivo dei vaccini Moderna».

«Se le persone non hanno ricevuto dalla Asl le telefonate è solo perché ancora siamo incerti sull'arrivo di Moderna, perché doveva arrivare stasera, ma allo stato attuale non ci sono notizie certe». Giani è al centro delle polemiche proprio perché tre dosi di Moderna su quattro sarebbero andate a «operatori non sanitari»: se impiegate in altro modo avrebbero potuto aumentare le coperture delle categorie a rischio.

