Beatrice Segreti, in arte Bea Secrets: 25 anni, un profilo OnlyFans e decine di interventi a La Zanzara. Su Instagram si fa vedere sempre coperta da una maschera di pizzo, racconta che ha venduto una bustina di pipì a 120 euro, che non bacia gli altri uomini con cui va a letto assieme al marito.

E che spesso, nelle sue fantasie, preferisce non raggiungere l'orgasmo. Ha venduto un video a mille dollari ma non bestemmierebbe mai per un cliente. L’abbiamo contattata per una lunga intervista in cui ha parlato di tutto, da quando vinceva le gare di nuoto sincronizzato alle prime volte in un club per scambisti.

Quando le chiediamo se ha mai pensato ad un film porno risponde “se fosse, sarebbe solo con Rocco” e, tra i volti della TV, sceglie Alberto Angela. Nella vita di tutti i giorni però, si sente una casalinga e non dà importanza al denaro. Partiamo dall’inizio.

Chi è Bea Secrets?

“Ho 25 anni, nel mio privato mi sento una casalinga. Ho mio marito e una casa che mi piace curare. Sono stata istruita un po’ come mamma casalinga, apprezzo tantissimo lo stare a casa.

Sai, sono stata costretta nel mio paese per un periodo molto lungo della mia vita e finalmente, all’età di 18 anni, sono riuscita a riprendermi un po’ la mia indipendenza. Sotto un certo punto di vista ho sofferto l’adolescenza. Anche se la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla volevo scoprire il mondo, sono molto curiosa”.

Come è iniziato tutto? La tua voglia di farti vedere, OnlyFans: come è successo?

“Sono un’esibizionista di natura, da quando sono piccola mi piace mostrarmi. Da piccola facevo nuoto sincronizzato, sono stata anche una campionessa e mi è sempre piaciuta un po’ di competizione. Adesso nel mio lavoro non c’è, ma mostrarmi è rimasto...

E nel tempo è diventato più sessuale, fisico. Alle medie ho avuto un periodo in cui mi sentivo molto maschiaccio, ero anche leggermente sovrappeso. Quando mi sono ripresa ho detto va bene, adesso voglio essere considerata. Anche perché le cose belle nella vita vanno godute, giusto?”.

Giusto.

“Prima di Alex (il marito, ndr.) era divertimento, sesso ed esibizionismo, tutto però più adolescenziale: ti metti la minigonna, lo spacco quando esci in discoteca, cose che fanno un po’ tutti. Con Alex è stato diverso, abbiamo 18 anni di differenza e quando ci siamo conosciuti ero molto giovane.

Lui è stato bravissimo, voleva stare un po’ al passo di questa ragazza calorosa e ha iniziato a fotografarmi. Da lì abbiamo capito che avevamo scatti bellissimi, così abbiamo iniziato a pubblicare le foto in piattaforme che consentivano il nudo. Inizialmente è stato artistico, poi con la richiesta dei fan è diventato un nudo più esplicito.

La gente ha iniziato a seguire, a chiedere: a quel punto è nato un gioco di coppia in cui abbiamo cominciato a mostrarci un po’ anche fuori dal nostro ambiente privato. Stuzzicare al ristorante, al bar, cose così... tutto molto naturale comunque”.

Che periodo era?

“Parliamo del 2018, 2019”.

Il tuo lavoro oggi cos’è? Lavori sulla base di quello che ti chiedono i fan, seguite una scaletta, ti lasci ispirare?

“Soprattutto l’ultima, mi faccio ispirare dalle situazioni. Magari ci eccita l’idea di fare una sega o un pompino a uno sconosciuto - tipo che passiamo in macchina e gli chiediamo se vuole salire - e se ci piace cerchiamo di renderlo un prodotto, anche se OnlyFans certe cose non le consente. Comunque non lo facciamo ogni giorno, a volte diventa lavoro e altre volte sono cose che ci teniamo solamente per noi. È giusto anche suddividere le due cose”.

La prima volta che sei andata in un locale per scambisti? Come è stato?

“Posso dire di aver fatto parecchie esperienze, all’inizio ero molto curiosa. Si tratta un po’ del mio habitat, lì sono tutti un po’ esibizionisti e si fanno vedere, ci si stuzzica. Col tempo però mi sono resa conto che per me è tutto troppo scontato e superficiale, il gioco in questi locali si limita solamente a quello che vedi.

Per me invece è importante la mente, la situazione inaspettata, il non programmare nulla, la trasgressione con una persona che non se l'aspetta: non è eccitante vedere un uomo che mi guarda con l’uccello in mano come succede spesso nei club scambisti. Finché non mi stuzzichi la testa... il corpo viene dopo. Anche perché io non vado a guardare il corpo, ho anche gusti abbastanza particolari".

Per esempio?

“Mi piacciono gli uomini maturi, dai quaranta in sù. Non è per il numero, è il modo di fare, il fascino, è una cosa che si sente e si vede. E soprattutto pretendo di essere trattata come una donna, non come carne da macello. E pretendo anche di essere essere scopata bene, non da film porno.

Quello spesso è un riferimento per i ragazzi più giovani, a volte pensano che basta trivellare una donna per dare piacere. A me piace farlo in maniera passionale, mentale, usando tutti i cinque sensi e tutti i piaceri che le varie parti del corpo possono dare.

La parte più bella è proprio quella iniziale, del flirt, del desiderio… e pensare a cosa succederà di lì a poco. Questo mi fa impazzire. Ma se lo pretendo è perché io, in primis, mi sento di dare tutto al mio partner. Per me fare un pompino è una delle cose più eccitanti e piacevoli al mondo, perché il piacere dell’uomo a cui lo faccio (o degli uomini) diventa il mio piacere.

Non lo faccio tanto per fare, mi sento molto geisha in questo. Se parliamo di estetica invece mi piacciono quelli grossi e abbastanza alti, barba e capelli brizzolati mi fanno impazzire... Ma in realtà mi piacciono anche quelli calvi. Apprezzo molto il tipo curato, poi però puoi essere come vuoi: parti sempre dalla mente e dall’eleganza, smettiamola di dire che l'abito non fa il monaco. Se un uomo si veste bene e tiene al proprio aspetto, naturalmente per me è più attraente perché prima di tutto bisogna trattare bene sé stessi”.

L’amore secondo Beatrice Segreti?

“Allora, non è che quando ci si mette assieme, o ci si sposa, bisogna lasciarsi andare. No, ogni giorno è un impegno, i giochi che facciamo io e Alex sono anche uno dei modi più efficaci per mantenere la relazione interessante. Noi esseri umani siamo condannati ad annoiarci e io sono una che si annoia molto.

Se fossi più fisica che mentale probabilmente scoperei ogni giorno e mi annoierei. Invece no, molto spesso quando mettiamo in pratica una di queste fantasie decido di non venire. Perché così rimane una grande eccitazione, un desiderio che riesco ad usare per avere ancora più voglia di fare, di creare. L'orgasmo, nonostante tutto, in un certo senso spezza questo stato di grazia. Non deve diventare lo scopo di tutto. Se si impara questo piccolo autocontrollo, dopo ci si gode ancora di più".

La richiesta più folle di un cliente?

“Di richieste ne ho avute tante, non voglio dire assurde perché nella sfera sessuale tutto è molto soggettivo. Tempo fa un cliente mi ha chiesto di fare la gattina: mi sono vestita da gatta, ho messo un plug con la coda e una ciotola di latte per terra.

Dovevo fare la gattina, girare attorno alla ciotola e leccare il latte. Mentre facevo questo mi masturbavo. Inizialmente è stato strano, poi eccitante. Mi sono sentita animale, a tratti impotente”.

Ci sono cose però che non faresti mai.

“Il primo tabù che abbiamo come coppia, ed è fondamentale, è niente baci in bocca con altri uomini. Questo gesto lo riserviamo a noi due, è la nostra piccola esclusiva, per ora. In futuro poi non lo so. Con donne sì, assolutamente. Poi le cose troppo aggressive, come i dildo grossi nel culo, quelli non mi fanno eccitare.

Di video con dildo anal ne ho fatti pochissimi e uno l’ho venduto a mille dollari. Ultimamente ne ho fatto un altro molto costoso ma con una o due dita, perché per fare anal devo essere veramente eccitata. L'anal è stupendo ma richiede il suo tempo per apprezzarlo e per goderselo fino in fondo.

Preferisco farlo nel mio intimo e semmai filmare e pubblicare. Altra cosa che mi hanno chiesto e che ho sempre rifiutato sono le bestemmie. Io sono molto credente, non religiosa ma credente. E non mi piacciono neanche le parolacce, magari ‘sono la tua puttana’, ‘ scopami come una troia’ va bene, anzi mi piace, però niente cattiveria. Faccio fatica”.

Hai letto di questa storia...

“Di Dubai? Si, certo! (Il porta potty, ndr.) Con le mie amiche ci chiediamo quale sarebbe il prezzo per cui inizi davvero a pensarci. Secondo me si parte dal presupposto che i soldi non sono tutto. Io non prenderei 500.000 euro per baciare un altro uomo lontano da mio marito. Questa storia della cacca posso capirla per gente che lo fa per soldi, per bisogno. Però non credo lo farei mai.

Il tema qui è che chi ha tutto in realtà non ha niente. Se finisci a chiedere una cosa del genere, così schifosa ed estrema, è perché non c’è più niente che ti rende felice. Però non penso sia una gioia cagare in bocca a una tipa, poi cosa ti rimane? Ecco perché credo che i soldi non abbiano potere nella felicità”.

Ti hanno mai chiesto di spedirne?

“Sì, ma non lo farei mai. La cacca assolutamente no, è un altro mio tabù. Già il pissing, per me, è difficile da ricevere. Probabilmente lo farei nel mio intimo, con il mio partner e un altro uomo, ma devo essere molto eccitata. In video però no, non credo”.

Dici spesso ‘nel mio intimo, con il mio partner e un altro uomo’. Essere in tre è alla base del sesso per voi?

"La base siamo io e il mio partner. Da qui parte tutto. A letto io e Alex facciamo il sesso migliore possibile. Sesso appagante unito ad un amore profondissimo. Tutto il resto è qualcosa in più, che non deve diventare una necessità ma che amplifica i piaceri e l'eccitazione.

La terza persona per noi è un toy, un gioco. E magari lo sono anche io per lui. Tutto dipende dalla serenità che si crea tra di noi, se al mio compagno non piace questa persona allora è sicuramente esclusa anche per me. Quando scegliamo un terzo - che è quasi sempre un uomo - cerchiamo di creare sempre situazioni un po’ particolari”.

L’ultima volta che hai fatto sesso solo per gusto, senza le telecamere?

“Ieri sera. Ma te l'ho detto, io faccio sesso sempre per gusto, con o senza telecamere. Non cambia nulla. Altrimenti non farei quel che faccio".

E per lavoro?

"Ieri pomeriggio. Dopo pranzo ho fatto un video dove mi masturbavo per un mio fan storico. Mi è piaciuto molto, ho provato un nuovo toy. Spesso dopo aver fatto sesso con una telecamera voglio un momento solo per me e Alex, dove possiamo fare l'amore e rivivere con la fantasia quanto accaduto poco prima.

Certe esperienze te le porti dietro per settimane, anche mesi, e sono un mezzo per eccitarsi. Amo parlare mentre faccio sesso, il sesso silenzioso è come un concerto a basso volume.”

Quanto guadagni in un mese?

“Potrebbe essere tanto per alcuni, molto poco per altri. Comunque siamo attorno ai 30.000 dollari al mese, dai quali bisogna togliere la percentuale di OnlyFans, le tasse e altre spese".

OnlyFans è molto competitivo, però sei riuscita ad emergere. Secondo te perché?

“Tutti partono dal presupposto che con OnlyFans si facciano i soldi facilmente e che tutte le ragazze guadagnino cifre da capogiro. Non è vero, niente di più sbagliato: è un messaggio fuorviante, anche e soprattutto per le ragazze che, leggendo queste cose, si illudono che mostrare le tette o il culo, per quanto bello sia, farà loro guadagnare.

In realtà le performer come me e altre ragazze in Italia sono pochissime. Su OnlyFans il 99% delle ragazze (una percentuale che non dico a caso, è proprio quella reale) possono guadagnare 100, 500, massimo mille dollari al mese, e comunque con parecchio lavoro. Poi c'è il rimanente 1% che arriva a 20, 50, 150 mila dollari.

Le ragazze di questo 1%, in Italia, sono una trentina. In tutto il mondo le cosiddette 'Top 1%' sono qualche migliaio e io in questo momento sono nella 'Top 0,3%'. È un po' come fare lo scrittore: chi sfonda fa tanti soldi, chi non ci riesce rimane nella sua cerchia. Le percentuali sono così in ogni mestiere.

Quanti tennisti o calciatori ricchi e famosi ci sono rispetto a chi gioca a tennis o a calcio occasionalmente? Probabilmente lo 0,1%. Ecco, OnlyFans è uguale. C’è chi vende un quadro a 50 euro e chi invece a 50 mila euro. Potrei fare mille esempi”.

Chiarissimo.

“E comunque c’è una montagna di lavoro dietro, non basta un corpo bello o un video in cui lo metti dentro per bene. Questa è un’illusione, come quella di fare tanti soldi mostrando poco. Ci vuole coraggio per fare quel che faccio.

E chi dice che è un lavoro facile, perché non ci prova? Poi tra un anno ne riparliamo. Io posso dire che mi è andata bene perché non lo faccio per guadagno ma per divertimento. E la gente lo capisce, anche dietro a uno schermo, se lo stai facendo per piacere o per soldi. La chiave è il divertimento, ma anche l'eccitazione”.

Lo faresti un film con Rocco Siffredi?

“Non so neanche se riuscirei a bagnarmi sul set, io mi sento una ragazza normale. Con Rocco però sarebbe diverso, è una curiosità che ho verso di lui. E non intendo un qualsiasi porno attore famoso, perché ho avuto tante richieste e ho sempre detto di no.

Rocco dà l’idea di uno che sa proprio farci con una donna, che sa come prenderla, emana un calore molto selvaggio. E non è un ragazzino, sa come comportarsi. Credo mi scoperebbe molto bene”.

Ti senti femminista?

“Lo dici perché ho i peli sotto le ascelle? Ora sto sudando come una vacca per questi peli, ma non ho bisogno di farlo per emanciparmi dalla società: a me non frega un cazzo di nessuno. E non ho neanche bisogno di sbatterti in faccia che mi sento obbligata, lo faccio perché per me è sexy, mi piace. A volte le spiegazioni di certe scelte sono molto più banali di quanto si pensi. Ho molti iscritti che mi chiedono di vedere un po' di pelo. Poi magari tra una settimana lo tolgo completamente".

Ok, chiudiamo coi titoli. Ti dico una professione, tu rispondi col nome di quello che ti porteresti a letto più volentieri. Partiamo con il politico.

“Ah, d’accordo. Come politico dico Luca Zaia, per il suo carisma e determinazione. È uno dei pochi politici che mi ispira fiducia, non per il partito di cui fa parte che non mi interessa ma perché dà l'impressione di pensare prima ai cittadini e poi alle apparizioni in tv e a tutto quello che non dovrebbe essere un politico”.

Uno sportivo?

“Marcell Jacobs. Nel mondo sportivo faccio fatica ad identificare un uomo che mi catturi particolarmente, sono tutti molto giovani. Ma Jacobs mi sembra un ragazzo molto bello e mi dà l'impressione di essere una persona semplice, genuina”.

Ok, sai che MOW è anche motorsport, quindi ti chiedo un pilota.

“Tutta la vita Alex Zanardi. Il suo spirito guerriero, la tua tenacia. E' un esempio per chiunque, anche per me”.

Un personaggio televisivo?

“Alberto Angela. Il perfetto esempio che la prima parte del corpo da scoparmi è il cervello!”.

Va bene. Un attore?

“Diego Abatantuono. Per i suoi primi film, che mi hanno sempre fatto impazzire dal ridere e per il fascino che emana oggi. Lo adoro!”.

Per ultima, una risposta scontata: un giornalista?

“Giuseppe Cruciani. E' affascinante, brillante e soprattutto dice quello che pensa senza preoccuparsi dei giudizi altrui. Adoro quando dice ‘il massimo della violenza verbale, il minimo della violenza fisica’.

E concordo totalmente con lui quando dice che la fedeltà non esiste. Nel senso, non è una condizione del corpo. È un valore che appartiene al cuore, non agli organi genitali. La fedeltà fisiologica è solo una ridicola convenzione borghese imposta da questa nostra società”.

