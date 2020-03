IL SEGRETO PER RESISTERE AL CORONAVIRUS? LO SMART WORKING - SEGUITE I CONSIGLI DI MIRKO SCARCELLA, IL 'GOLDEN BOY' DEL WEB ITALIANO (E' L’UOMO CHE HA CREATO IL FENOMENO VACCHI) – IN UN LIBRO (ANCHE IN EBOOK) LE LINEE-GUIDA PER TRASFORMARE IL PROPRIO LAVORO CLASSICO IN UN LAVORO DIGITALE O, TALVOLTA, IN VERE MACCHINE DA SOLDI…

scarcella cover

In tempi di crisi si sa, vince chi si adatta e chi si guarda intorno.

Il Coronavirus è una bestia che colpisce tutti, senza fare distinzioni, eppure c'è chi ne esce distrutto e chi invece sembra resistere molto meglio.

Il segreto sembra essere il cosiddetto “Smart Working”.

Lavorare da casa utilizzando il proprio laptop e il proprio smartphone è ciò che sta salvando moltissime persone dalle grandi difficoltà economiche causate dallo stop generale.

Ma non solo, sono in parecchie le persone che grazie al lavoro da remoto riescono a fare vere e proprie fortune. Il tutto grazie alla tecnologia di oggi, alle giuste informazioni e a un pizzico di ingegno e voglia di fare.

Le opportunità sembrano davvero essere infinite e alla portata di tutti. La vera difficoltà, secondo il parere di esperti, starebbe nell'orientarsi e nell'avere idee e informazioni su come trasformare il proprio lavoro classico in un lavoro digitale o, talvolta, in vere macchine da soldi.

mirko scarcella 8

E' in questo contesto di comune difficoltà che, Mirko Scarcella, famoso esperto di Social Network e marketing digitale, ha deciso di scrivere un nuovo libro-guida con l'obbiettivo di dare la possibilità a chiunque di capire come lavorare online o addirittura di trasformare la propria professione tradizionale in una digitale. Si chiama “Smart Working: Il Manuale Completo Che Ti Spiega Come Guadagnare Da Casa Tua”e in questo periodo suona davvero come una manna dal cielo ricevere consigli da chi, grazie all'online, ha costruito un impero.

In più, l'autore ha pensato proprio a tutto! Infatti, comprendendo la difficoltà per i corrieri di lavorare in queste condizioni, ha deciso di offrire la possibilità di acquistare il libro in un comodo formato digitale (ebook) in modo da evitare non solo un rischio per i corrieri, ma anche eventuali ritardi e attese nella consegna.

mirko scarcella 9

Mirko Scarcella lavora da sempre nel panorama dell'online e nel corso degli anni ha aiutato centinaia di persone a costruirsi un lavoro grazie al digitale, ha collaborato anche con figure di spicco come Floyd Mayweather e David Lachapelle scrivendo il best-seller “La Bibbia: Successo, Fama, Denaro”.

Insomma, forse con questo Coronavirus impareremo (purtroppo a caro prezzo) che abbiamo davvero un mondo a portata di click e, stavolta, anche i più “antiquati” farebbero bene ad ammodernarsi un po'!

D'altronde è il caro vecchio Charles Darwin a ricordarci una grande verità:

“Non è la più intelligente delle specie quella che sopravvive; non è nemmeno quella più forte, la specie che sopravvive è quella che è in grado di adattarsi e adeguarsi meglio ai cambiamenti dell'ambiente in cui si trova”

