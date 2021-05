SELVAGGIA TWEET! - “SULLA QUESTIONE MELONI E CASTRONERIE SULL’ABORTO NEL SUO LIBRO, FRATELLI D’ITALIA HA AFFIDATO LA SUA DIFESA A UN’AVVOCATESSA CHE SCRIVE “DAL ‘75 L’ABORTO ERA LEGALE”. PALLE. LO ERA PER RAGIONI TERAPEUTICHE, NON SE LA DONNA AVEVA PROBLEMI CONIUGALI, COME RACCONTATO DALLA MELONI…”

“HAI MENTITO TU O HA MENTITO TUA MADRE?” - SELVAGGIA LUCARELLI FA NOTARE CHE C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLE RIVELAZIONI DELLA MELONI SULLA MADRE CHE SCELSE DI NON ABORTIRE: “C’È SOLO UN PROBLEMA IN QUESTO RACCONTO SCRITTO CON QUELL’IMPELLENTE BISOGNO DI VERITÀ CHE GIORGIA MELONI SI PORTA DENTRO: E CIOÈ CHE QUANDO LA MADRE ERA INCINTA DI GIORGIA MELONI LA LEGGE SULL’ABORTO NON ESISTEVA. NEL 1976 ERA ILLEGALE E…”

GIORGIA MELONI - IO SONO GIORGIA

“È DAL FEBBRAIO DEL 1975 CHE L’ABORTO NON È PIÙ UN REATO” - L’AVVOCATO SARA KELANY (ISCRITTA A FRATELLI D’ITALIA) DIFENDE LA MELONI DOPO L’ACCUSA DI SELVAGGIA: “LA PERLA SCOVATA DALLA LUCARELLI SAREBBE CHE LA LEGGE 194 È DEL 1978 E CHE DUNQUE, ESSENDO GIORGIA DEL 1976, AI TEMPI NARRATI ABORTIRE SAREBBE STATO UN REATO. MA LA CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA 27/1975, AVEVA ESPRESSAMENTE SANCITO CHE NON POTESSERO ANDARE INCONTRO A CONSEGUENZE PENALI COLORO CHE PROCURAVANO L’ABORTO E LE DONNE CHE VI CONSENTIVANO..."

