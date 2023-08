LA SENTI QUESTA VOCE? NON E' LA MIA - L'AUTOTUNE FINISCE NELLA BUFERA DOPO LA POLEMICA DI SAMUELE BERSANI CONTRO SFERA EBBASTA: ORMAI E' CHIARO CHE I RAPPER LO USANO SOLO PERCHE' NON SANNO CANTARE - MA IL SOFTWARE VIENE SFRUTTATO ANCHE DA CHI LA VOCE CE L'HA - QUALCHE ESEMPIO? CHER NELLA SUA HIT "BELIEVE". IL RAPPER T-PAIN, CHE PER ANNI HA USATO L'AUTOTUNE, HA STUPITO TUTTI (IN POSITIVO) QUANDO HA USATO LA SUA "VERA" VOCE SENZA MANIPOLAZIONI. PERSINO PAUL MCCARTNEY L'HA USATO: "SE LO AVESSIMO AVUTO AI TEMPI DEI BEATLES, LO AVREMMO USATO TANTISSIMO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alice Castagneri per "La Stampa"

SFERA EBBASTA SENZA AUTOTUNE

[…] Samuele Bersani, […] ha puntato il dito contro Sfera Ebbasta, colpevole - senza autotune - di aver stonato. Lo strumento divide da sempre. C'è chi lo ama e chi lo odia, chi lo demonizza e chi ne abusa. Certo, corregge tutti i difetti di intonazione, ma pensare che sia l'unico motivo per cui viene usato è riduttivo. […]

In principio c'erano il vocoder e il talk box, poi arrivò l'autotune, […] Creato dall'ingegnere elettronico – ed ex musicista - Andy Hildebrand, è stato sviluppato dalla Antares Audio Technologies nel 1997, e con il tempo è diventato – come dice Gemitaiz – «una cosa prettamente hip hop». In realtà la prima canzone che sperimenta questo effetto rivoluzionario risale al 1998 e con il rap non c'entra nulla: è stata infatti Cher nella sua Believe a raggiungere un successo mondiale con quel ritornello robotico […]

cher 3

Poco dopo la rivoluzione sbarca nell'hip hop. T-Pain, tra i primi ad innamorarsi dei giochi di distorsione della voce, per parecchio si domanda se con l'autotune non «ha mandato a puttane la musica». Quando – stufo delle polemiche - decide di cantare senza, la gente si stupisce: «Pensavano davvero che il mio successo fosse basato su un software, bisogna scrivere le canzoni, trovare un buon ritmo, e tutti si concentrano su un plugin». Nel 2008 Kanye West non si fa problemi a sperimentarlo in 808s & Heartbrek. Da lì in poi lo provano praticamente tutti. Future, Lil Wayne, Drake, Travis Scott, […]

T-PAIN

In Italia da Sfera Ebbasta in avanti, nella maggior parte delle canzoni se ne sente traccia. Basta ascoltare alcune hit di Ghali, Lazza, Capo Plaza, Anna, Achille Lauro. Il pericolo, però, non è passare da un effetto all'altro, ma omologarsi. Allora i brani suonano tutti uguali, così come le voci, ripetitive e senza anima. L'autotune, in molti casi, è uno strumento artistico vero e proprio […] Ciò che conta, anche quando si ricorre alla tecnologia, è la personalità. E alla fine se non sei originale, se non sei innovativo, se non hai talento, non sarai mai un artista, con o senza autotune.

[…] In un'intervista di qualche tempo fa, in seguito a una litigata con niente di meno che Laura Pausini, anche Blanco si è speso in difesa di questo strumento: «Usiamo l'autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Penso che nella trap, dove si usa molto, a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l'autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano».

kanye west

A difenderlo non sono solo quelli della nuova generazione, ma anche quelli della vecchia guardia. Frankie hi-nrg, dopo il polverone degli ultimi giorni, sottolinea che «se è la forma a rendere bravo un artista allora siamo fottuti». Criticare la forma, in effetti, è rischioso. «Fontana tagliava le tele. Burri squagliava plastiche con un cannello. Picasso metteva due occhi dallo stesso lato della faccia. Se si vuole dire che qualcuno ha testi risibili lo si dica, altrimenti anche chi usa il leggio sul palco (come me) è un povero minus habens», dice il rapper di Quelli che benpensano. […]

paul mccartney glastonbury 1

Se guardiamo al mondo della discografia, invece, l'hanno testato tutti, anche Paul McCartney. Quando uscì Get Enough, infatti, il baronetto del rock disse: «Se lo avessimo avuto ai tempi dei Beatles, lo avremmo usato tantissimo. Credo che se John Lennon non avesse avuto l'opportunità ci si sarebbe fissato. Non tanto per il fatto di aggiustare la voce, quanto di giocarci». […]

il post di samuele bersani sull autotune SAMUELE BERSANI cher 2 kanye west kanye west 3 cher cher 4

sfera ebbasta ha problemi all autotune sfera ebbasta 34 sfera ebbasta ha problemi all autotune sfera ebbasta sfera ebbasta ha problemi all autotune LA RISPOSTA DI SFERA EBBASTA A SAMUELE BERSANI