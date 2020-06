SENZA FAZIO, LA D'URSO NON DECOLLA (13,6%), MA CRESCE GILETTI CON PALAMARA (8,8%) - RAI1 CON INCONTRADA IN REPLICA (13,6%) - PETRELLUZZI IN PRIMA SERATA NON FUNZIONA (3,8%) - AMADEUS (20,8%), PAPERE (14,1%), GENTILI (4,6%) - ANNUNZIATA CON ZANGRILLO (8,5%) - MARA VENIER STRAVINCE ANCHE CON PIEDE ROTTO (19,9-21,7%)

Su Rai1 la replica di Non dirlo al mio Capo ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.219.000 spettatori pari al 13.2% di share (presentazione 2.173.000 – 9%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.266.000 spettatori (5.2%) mentre NCIS – New Orleans sigla il 4.3% con 982.000 spettatori. Su Italia 1 Come ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.187.000 spettatori con il 5.2% di share.

LUCA PALAMARA DA GILETTI

Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 886.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Le Ali della Libertà è stato visto da 1.358.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato l’8.8% con 1.565.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Azione e Reazione è la scelta di 741.000 spettatori (3.1%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.9% con 455.000 spettatori. Su Rai4 Premonitions è la scelta di 590.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul 20 Jurassic Park sigla l’1.3% con 310.000 spettatori e su La5 Amore in Panchina si porta al 2.2% con 520.000 spettatori. Su Giallo Profiling sigla il 2.4% con 536.000 spettatori.

Access Prime Time

Borghese al 2.4%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.8% con 4.949.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.307.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 943.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.028.000 spettatori nella prima parte (4.6%) e a 1.104.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 1.062.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su La7 Non è l’Arena – Prima Pagina segna il 6.2% con 1.407.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti sigla il 2.4% con 557.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 273.000 (1.2%).

Preserale

MARA VENIER CON IL PIEDE FASCIATO

Blob al 5%.

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.538.000 spettatori (17.6%) e L’Eredità 3.806.000 spettatori (21.8%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.317.000 spettatori con il 9.4% di share e Avanti un Altro! 2.520.000 (14.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles è la scelta di 657.000 spettatori pari al 4% di share nel primo episodio e di 952.000 spettatori (4.8%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna il 5% con 1.050.000 spettatori. Su Italia 1 The O.C. ha totalizzato 414.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 611.000 (2.9%) nel secondo. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 376.000 spettatori con l’1.9% di share.

Daytime Mattina

La Santa Messa al 23% su Rai 1 e all’8.2% su Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 384.000 spettatori con il 17.4% di share nella presentazione, 791.000 (19.8%) nella prima parte, 1.795.000 (23.7%) nella seconda e 1.934.000 (23.5%) nella terza; la Santa Messa segna il 23% con 2.107.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.112.000 spettatori pari ad uno share del 20.3%. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.094.000 telespettatori con il 17.4% di share mentre la Santa Messa segna l’8.2% con 754.000 spettatori.

Su Rai2 il Culto della Pentecoste ha tenuto compagnia a 76.000 spettatori (0.8%). Su Italia1 The Night Shift totalizza un ascolto di 159.000 spettatori con uno share dell’1.8% nel primo episodio e uno dell’1.9% con 183.000 nel secondo. Su Rai 3 Oggi in Prima convince 308.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete 4 Padri e Figli ha coinvolto 97.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 3.3% di share nelle News e 224.000 spettatori (3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 4.6%.

MARA VENIER

Su Rai1 il Regina Coeli è la scelta di 2.587.000 spettatori (21.6%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.311.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.025.000 spettatori (10.2%) e Melaverde ha interessato 1.950.000 spettatori con il 14.7% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 401.000 spettatori con uno share del 3%. Su Italia1 The Night Shift sigla il 2.6% con 281.000 spettatori e Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 828.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 RaiTre per Enzo Biagi registra 501.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 403.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Le Parole della Salute è stato scelto da 114.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Mezz’ora in Più all’8.5%.

barbara d urso legge favole a un orso blu

Su Rai1 Domenica In segna il 19.9% con 3.251.000 spettatori nella prima parte e il 21.7% con 2.923.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.092.000 spettatori (16.5%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.845.000 spettatori con il 15.9%, Una Vita 2.041.000 (12.3%) e La Cattedrale del Mare 1.039.000 (7.5%); Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna piace a 912.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai2 Quelli che… Aspettando il Calcio ha convinto 371.000 spettatori (2.6%) e Il Commissario Voss ne ha appassionati 354.000 (2.8%).

Su Italia1 Lethal Weapon segna il 2.6% con 424.000 spettatori nel primo episodio e il 2.7% con 391.000 spettatori nel secondo e Magnum P.I. piace a 320.000 spettatori con il 2.5% di share nel primo episodio e a 404.000 (3.2%) nel secondo. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.239.000 spettatori pari all’8.5% di share, Kilimangiaro Collection è stato seguito da 1.070.000 spettatori (8.4%). Su Rete 4 Chi Ucciderà Charley ha registrato 471.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Misterioso Omicidio a Manhattan ha appassionato 143.000 spettatori (share dell’1.1%).

Seconda Serata

La Domenica Sportiva al 2.2%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 682.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha intrattenuto 486.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 251.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Nudi e Felici segna un netto di 584.000 ascoltatori con il 4.9% di share nella prima parte e uno di 544.000 (8.1%) nella seconda. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da 512.000 spettatori (3.6%). Su Rete 4 10050 Cielo Drive è la scelta di 241.000 spettatori (3.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.875.000 (27.1%)

Ore 20.00 5.183.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.25 1.978.000 (11.6%)

Ore 20.30 1.874.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.15 2.203.000 (13.4%)

Ore 19.00 1.974.000 (12.2%)

lucia annunziata foto di bacco

TG5

Ore 13.00 3.426.000 (19.9%)

Ore 20.00 3.914.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.510.000 (10.6%)

Ore 18.30 861.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 382.000 (3.1%)

Ore 18.55 600.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 567.000 (3.2%)

Ore 20.00 881.000 (4.2%)