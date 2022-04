SENZA FILTRI E SENZA INGANNI! IL NUDO EXTRALARGE DI ASHLEY GRAHAM SCATENA INSTAGRAM - DOPO LA NASCITA DEI SUOI DUE GEMELLI AVUTI TRE MESI FA, LA MODELLA CURVY MOSTRA CON FIEREZZA LE SMAGLIATURE SULLA PANCIA E NON APPLICA NESSUN FILTRO PER NASCONDERLE, ANZI, ASSUME POSE DISINVOLTE PER ESIBIRLE ANCORA MEGLIO. LA REAZIONE DEI FAN…

Da liberoquotidiano.it

ashley graham

La modella curvy più amata dal pubblico Asheley Graham si mostra ai followers di Instagram come mamma l’ha fatta. O meglio, ora la mamma è lei e mostra i segni che l’hanno resa tale. Lei è sempre stata in prima linea a mostrare il suo corpo senza filtri e senza inganni, come altre colleghe invece fanno. E anche questa volta, dopo la nascita dei suoi due gemelli avuti tre mesi fa, Malachi e Roman, porta con orgoglio i segni del parto e i cambiamenti de suo corpo. Com’è giusto che sia.

ashley graham

Ashley ha postato una carrellata di foto di lei con indosso solo un paio di slip neri con un braccio impegnato a nascondere a malapena il seno e l’altro a scattare il selfie. La modella mostra con fierezza le smagliature sulla pancia e non applica nessun filtro per nasconderle, anzi, assume pose disinvolte per esibirle ancora meglio. I followers la supportano in questo.

Altro che Photoshop, la Graham si piace così com’è e lo mostra orgogliosa. Dopo il parto, avvenuto il 7 gennaio, la modella si è presa un periodo di riposo dai social ma ora sta ritornando più attiva che mai. Tra momenti di vita familiare alternati a scatti sexy Ashley è ritornata in gara nella sua 'battaglia' curvy.

ashley graham 8 ashley graham 7 ashley graham 4 ashley graham 6 ashley graham 5 ashley graham 3 ashley graham 18 ashley graham 2 ashley graham 14 ashley graham 12 ashley graham 13 ashley graham 16 ashley graham 10 ashley graham 11 ashley graham