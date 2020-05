SENZA UNA LIBRERIA ALLE SPALLE, NON SEI NESSUNO – NEI TALK IN TANTI SCELGONO DI FARSI INQUADRARE DAVANTI AL MOBILE CHE PIU’ DI OGNI ALTRO PARLA DI NOI – DAGLI SCAFFALI DI ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI ALLA RACCOLTA DI 'ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE' DELLA GIORNALISTA GIULIA SABOR FINO ALL’ONNIVORO SATURNINO CHE ESIBISCE UN LIBRO DI WILLY PASINI - IL PROGETTO SU INSTAGRAM

Maddalena Messeri per leggo.it

Cosa molto apprezzata in questo periodo, è stata la pacatezza dei talk show, con gli ospiti in collegamento da casa, senza litigate. Uno stile sobrio che spero si mantenga anche in futuro. Ed è stato interessante scoprire come in tanti abbiano scelto di farsi inquadrare davanti alla propria libreria. Bagaglio culturale, fatto di mensole, volumi e oggettini, un gigante alle spalle che racconta tanto di ognuno di noi.

Le librerie degli altri si chiama infatti il progetto di Black Candy Produzioni su Instagram, una galleria delle librerie di casa, dalle più incasinate come quelle di Giancane, Francesco Mandelli e del chitarrista Riccardo Onori, a quelle precise dell'autrice Elena Mariani o del regista Giacomo Triglia, dai vinili del fotografo Francesco Prandoni alla raccolta di Alice nel paese delle meraviglie della giornalista Giulia Sabor, fino agli scaffali glamour della presentatrice Mia Ceran. A guardarle viene voglia di comprare libri anche a chi non l'ha mai fatto. Ecco, con questo possiamo inaugurare la fase 3: procuriamoci un libro nuovo, leggiamo di più.

