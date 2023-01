SEPARATI ALLA NASCITA! – “L’ESPRESSO”: “SUCCESSO ASSICURATO, CON TANTO DI PREMIO, PER IL REGISTA LUCA GUADAGNINO AL SUNDANCE FILM FESTIVAL. LE SUE ULTIME FOTOGRAFIE PERÒ HANNO CREATO IL PANICO NELLE REDAZIONI: ‘MA È GUADAGNINO O L’EX MAGISTRATO ANTONIO INGROIA? SONO UGUALI’. IN EFFETTI – IL BOLOGNA ROVINA LA FESTA A “PIERFURBY” CASINI, E LA LOLLO A CLAUDIA CARDINALE

Estratto dell’articolo di Marco Ulpio Traiano per "L'Espresso"

Festa per Casini, ma che dolore allo stadio

Presenti Giuliano Amato, Mario Monti, Ignazio La Russa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto, Clemente Mastella, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Lorenzo Guerini e tanti altri per festeggiare Pier Ferdinando Casini e il suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Folto il gruppo dei bolognesi […] : in cima alla lista Gianfranco Fini, Piero Gnudi e Gian Luca Galletti. In sala […] si parlava del fratello di Pier Ferdinando, Federico Casini, uno dei massimi esperti di assicurazione e brokeraggio […]. E somigliantissimo al fratello.

Curiosità: a poche centinaia di metri di distanza, allo stadio Olimpico, c’era in campo la Lazio contro il Bologna, per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ma lì la squadra felsinea ha perso: 1-0 per i biancazzurri. E pensare che Casini nella sua casa romana conserva la tuta della squadra di calcio del Bologna: un vero feticcio.

Lo scherzo della Lollo alla Cardinale

E’ stato l’ultimo scherzo di Gina Lollobrigida ai danni di un’altra grande del cinema, Claudia Cardinale. Nello stesso giorno della cerimonia di addio alla “Bersagliera” nella basilica di Santa Maria in Montesanto, […] al cinema Barberini era in programma la presentazione del volume “Claudia Cardinale. L’indomabile”, edito da Cinecittà ed Electa, e la visione del film “La ragazza di Bube”, restaurato […]. Per evitare sovrapposizioni, all’ultimo minuto disponibile l’evento dedicato alla Cardinale è stato rinviato al giorno successivo. […].

Ma è Guadagnino o Ingroia?

LUCA GUADAGNINO E ANTONIO INGROIA SEPARATI ALLA NASCITA

Successo assicurato, con tanto di premio, per il regista Luca Guadagnino al Sundance Film Festival, la kermesse fondata da Robert Redford a Park City e tornata, finalmente, “in presenza”. Le sue ultime fotografie però hanno creato il panico nelle redazioni: “Ma è Guadagnino o l’ex magistrato Antonio Ingroia? Sono uguali”. In effetti…

