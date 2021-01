SERIE AMAZON – “BLOOMBERG” SGANCIA LA BOMBA: IL COLOSSO DI BEZOS PREVEDE DI PRESENTARE UN’OFFERTA PER I DIRITTI TELEVISIVI DELLA SERIE A! LA SCADENZA È IL 26 GENNAIO, E LA LEGA PUNTA A CIRCA 1,15 MILIARDI DI EURO

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Amazon prevede di presentare un'offerta per i diritti televisivi della Serie A. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, la Serie A punta a circa 1,15 miliardi di euro. (ANSA).

