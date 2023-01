LE SERIE DEI GIUSTI - ASPETTAVAMO CON INTERESSE LA VERSIONE ITALIANA DELLA SERIE FRANCESE “CALL MY AGENT”/”CHIAMI IL MIO AGENTE” - LA SERIE È PIENA DI NOSTRI ATTORI E TALENTI. FORSE ANCHE TROPPI RISPETTO ALLA STRUTTURA DELLA STORIA, CHE, RISCHIA DI VENIR DIVORATA SE SI INFARCISCE IL TUTTO DI GUEST STAR - DEVO DIRE PERÒ CHE IL CASTING DI VOLTI POCO NOTI CHE COMPONGONO IL MONDO DELL’AGENZIA, È TOTALMENTE RIUSCITO. SONO TUTTI BRAVISSIMI E FUNZIONANO BENISSIMO ALLE PRESE CON LE VERE GUEST STAR DELLE PUNTATE… - VIDEO

CLIP DEL PRIMO EPISODIO DI CHIAMI IL MIO AGENTE ITALIA

CLIP DEL PRIMO EPISODIO DI CHIAMI IL MIO AGENTE ITALIA

Marco Giusti per Dagospia

maurizio lastrico paola cortellesi chiami il mio agente italia credit sara petraglia

Aspettavamo con grande interesse la versione italiana della serie francese “Call My Agent”/”Chiami il mio agente”. Perché, è vero che la serie originale francese con Camille Cottin e Laure Calamy era strepitosa, divertente, originale, ha davvero lanciato nuovi attori, e non aveva neanche tanto bisogno delle guest star per rendere credibile il racconto. Ma fare la stessa operazione col cinema italiano, anzi romano, un po’ radical chic, un po’ falso fighetto, non poco ambiziosetto e dove tutti sgomitano, poteva essere per noi anche più divertente.

maurizio lastrico chiami il mio agente italiacredit sara petraglia

Anche se forse non subiamo il dominio delle grandi agenzie come in America o in Francia. O lo subiamo, ma è un potere diverso, come quello che possono avere un Lucio Presta o un Beppe Caschetto all’interno della Rai. O che poteva avere un Enrico Lucherini al tempo del grande glamour italiano. Per questo come sono apparse su Sky-Extra le prime due puntate della nuova serie, prodotta dalla Palomar, diretta da Luca Ribuoli, me le sono viste subito e, ovviamente, ve le consiglio.

paola buratto michele di mauro chiami il mio agente italiacredit sara petraglia

Anche perché se lì c’era Parigi, qui c’è una Roma bellissima e solare, c’è Piazza Del Popolo, Rosati, una vista favolosa. E la serie è piena di nostri attori e talenti. Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese, Pif, Spagna, Corrado Guzzanti, e poi ci saranno Stefano Accorsi, Piefrancesco Favino, Matilda De Angelis. Forse anche troppi rispetto alla struttura della storia, che, rischia di venir divorata se si infarcisce il tutto di guest star.

paola cortellesi maurizio lastrico chiami il mio agente italia. credit sara petraglia

Ma credo che, proprio per il grande successo della serie francese originale, gli attori e i talent italiani abbiano tutti accettato con gran piacere di esserci già nelle prime puntate. E’ così noioso il nostro cinema. Benissimo. Ci divertiamo tutti. Ma così, almeno nelle prime due puntate, magari dopo sarà diverso, i personaggi che si muovono all’interno dell’agenzia, qui ribattezzata CMA, si notano un po’ meno. Anche se, a dire il vero, visto che la storia la conosciamo già, per i fan della serie originale, non è che sia un gran male.

sara drago chiami il mio agente italia credit sara petraglia

Devo dire però che il casting di volti poco noti che compongono il mondo dell’agenzia, molto ricalcato sui modelli originali, è totalmente riuscito, dal roscio barbuto Maurizio Lastrico (genovese) al meno giovane Michele Di Mauro (torinese), dalla simil Camille Cottin della notevolissima Sara Drago (di Desio) alla simil Laure Calamy di Sara Lazzaro, dalla giovane Paola Buratta all’assistente coi baffetti di Francesco Russo. Senza scordare la telefonista afro-italiana Kaze e la signora Elvira di Marzia Ubaldi, fantastica attrice di teatro nonché vedova del mitico Gastone Moschin.

sara drago maurizio lastrico chiami il mio agente italiacredit sara petraglia

Sono tutti bravissimi, assolutamente non-romani, anzi nordici, e poco noti al pubblico perché sommersi nelle fiction seriali o attivi solo a teatro e avranno tutti modo di farsi notare. Da subito. Perché sono loro il vero motore della storia. E funzionano benissimo alle prese con le vere guest star delle puntate, penso soprattutto alla prima con la Cortellesi, che riesce a interagire perfettamente con tutti con grande scioltezza, anche se temiamo non riuscirà mai a girare la serie “Tuscia” in proto-etrusco con Brad Pitt protagonista.

francesco russo kaze chiami il mio agente italia credit sara petraglia

Come non si girerà mai, ahimé, “Lady Papa” la nuova serie vaticanista di Paolo Sorrentino dove il primo papa donna della storia è Ivana Spagna. Tutte buone idee. Quello che, però, trovo ancora non all’altezza dell’originale, ma sono pronto a rimangiarmi quello che dico, è la sceneggiatura, firmata qui da Lisa Nur Sultan (“Circeo”, “Sette donne e un mistero”), fedele a quella francese, ma un po’ rigida, non così brillante e piena di riferimenti alla realtà del cinema italiano, fatta di ammiccamenti, battute radical chic, antipatie e, ovviamente, romanità come avremmo voluto.

paolo sorrentino sara drago michele di mauro chiami il mio agente italia credit sara petraglia

Forse l’aver cercato di fare una serie “asettica”, cioè non infarcita di attori romani, era una buona idea. Ma se sei a Roma, dove si fa un cinema fortemente romano, non puoi non tener conto che quel mondo è fortemente Prati-centrico, soprattutto perché a Prati c’è il moloch della Rai di Viale Mazzini, oltre che una serie di grandi case di produzioni. Guardate come funziona bene il vecchio capo dell’agenzia, Claudio, che sembra costruito sul modello dei più vecchi produttori romani. Togliere Roma Rai il radicalchiccismo di Prati, il pariolinismo post-vanziniano è come togliere la benzina delle fiamme che sputa il dragone Smaug dalla saga dell’Hobbit.

sara drago chiami il mio agente italia credit sara petraglia

Vedete che paragone fine che ho fatto, senza citare né Bombolo né i fagioli di Bud Spencer. Probabilmente una produzione Sky, per ovvi motivi, non può essere così legata all’universo romano della Rai e dello storico cinema romano in cachemire, ma qualcosa in più mi sarebbe piaciuto. Perché mi diverte molto quel mondo e i suoi personaggi. Ma vedo che anche i manifesti alle pareti dell’agenzia, un fritto misto di rimasugli di film di anni del tutto diversi, da “Figli” a “Amarcord”, rende questa agenzia poco credibile. Ma forse chiedo troppo a sceneggiatore, regista, arredatore.

