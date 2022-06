LE SERIE DEI GIUSTI - IN QUESTE CALDISSIME SERATE ESTIVE È DIFFICILE PROPORRE QUALCOSA DI PIÙ RICCO DI “OBI WAN KENOBI”. LA PRIMA PUNTATA FUNZIONA QUASI DA SCALDA-MUSCOLI, PIÙ LENTA, PRESENTA I PERSONAGGI, MA LA SECONDA È GIÀ UN’AVVENTURA DI GRAN CLASSE, CON UN SET INCREDIBILE SU NON SO QUALE PAESE DOVE I CATTIVI HANNO RAPITO E RINCHIUSO LA PICCOLA LEIA DECENNE PER FAR USCIRE ALLO SCOPERTO L’ULTIMO JEDI, APPUNTO OBI WAN KENOBI, E FARLA FINITA CON LA SAGA. SAPPIAMO BENE CHE NON SARÀ COSÌ… - VIDEO

obi wan kenobi serie tv 14

Marco Giusti per Dagospia

Ieri mi sono visto le due spettacolari prime due puntate di “Obi Wan Kenobi” dirette da Deborah Chow, ideate da Joby Harold, con un grande Ewan McGregor triste e barbuto. Vi dico subito che la prima puntata funziona quasi da scalda-muscoli, più lenta, presenta i personaggi, ma la seconda è già un’avventura di gran classe, con un set incredibile su non so quale paese dove i cattivi hanno rapito e rinchiuso la piccola Leia decenne per far uscire allo scoperto l’ultimo Jedi, appunto Obi Wan Kenobi, e farla finita con la saga. Sappiamo bene che non sarà così.

Come sappiamo che questa serie, non so effettivamente quanto lunga, deve coprire tutto lo spazio fra i primi tre episodi di “Star Wars”, che vedono la trasformazione di Anakyn Skywalker in Darth Vader, e gli altri tre, quelli diretti da George Lucas, che aprono appunto con Obi Wan Kenobi che recupera Luke Skywalker e la principessa Leia per distruggere l’Impero e Darth Vader.

ahsoka obi wan kenobi the mandalorian andor 2

La nuova serie, che ci piacerebbe quasi vedere su grande schermo, inizia col massacro alla scuola Jedi compiuto dagli uomini di Darth Vader, qualcosa che agli americani, leggo su “Variety”, ha ricordato da vicino il recentissimo massacro di Uvalde in Texas. Da lì, passano dieci anni per farci vedere come i poliziotti cattivi di Darth Vader, gli Inquisitori, interpretati da Rupert Friend, Sung Kang, Moses Ingram, stiano ancora dando la caccia a Obi Wan Kenobi e come lui sia cambiato.

obi wan kenobi serie tv

E’ diventato un depresso operaio che non ha più né sogni né speranze. Non aiuta un Jedi in fuga, il regista Benny Safdie, ma è aiutato dallo zio Owem, Joel Edgerton, che sta crescendo in segreto il piccolo Luke, quando riceve la vista del senatore Alderaan, Jimmy Smits, che gli chiede aiuto per recuperare la piccola principessa Leia rapita, Vivien Lyra Blair.

Tutta la seconda puntata è costruita sulla liberazione della bambina e sul rapporto fra di loro e sulla creazione della supercattiva, la Terza Sorella, interpretata dalla spettacolare Moses Ingram, che risponde direttamente al nuovo Darth Vader di Hayden Christensen.

alec guinness obi wan kenobi

Credo che in queste caldissime serate estive sia difficile proporre qualcosa di più ricco di “Obi Wan Kenobi”, anche se, certo, in fondo stanno riproponendo una storia già letta e riletta che non può più avere la freschezza dei suoi esordi. Ma Ewan McGregor ha la forza necessaria per fare del suo personaggio un vero eroe tragico, forse con meno spunti da commedia come faceva Alec Guinness. Ma con la bambina chiacchierona funziona molto bene e ci riporta quel po’ di magia che abbiamo tutti amato nella saga. Mi sembra che ci possiamo accontentare.

alec guinness ewan mcgregor obi wan kenobi obi wan kenobi serie tv 8 obi wan kenobi serie tv 12 obi wan kenobi serie tv 2 obi wan kenobi serie tv 11 ahsoka obi wan kenobi the mandalorian andor 3 ahsoka obi wan kenobi the mandalorian andor alec guinness obi wan kenobi 4 ahsoka obi wan kenobi the mandalorian andor 1 obi wan kenobi serie tv 13 obi wan kenobi serie tv alec guinness obi wan kenobi 2 alec guinness obi wan kenobi 1