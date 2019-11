SESSO & SMERALDI CON BARBARA COSTA - ''MIO CARO DAGO-LETTORE, È ORA DI ROMPERE IL SALVADANAIO E FARTI UN ''SUDATO'' REGALO DI NATALE: I PRIMI PORNO DI MARTINA SMERALDI SONO ONLINE! (VIDEO) - LA 19ENNE SARDA HA TERREMOTATO IL SONNOLENTO MONDO DELL'HARD ITALICO COME NON SUCCEDEVA DA TANTO, TROPPO TEMPO. È STATA RICOPERTA DA INSULTI DA FESSI CHE USANO IL C**** SOLO PER…''

Barbara Costa per Dagospia

Mio caro Dago-lettore porcellone, è ora di rompere il salvadanaio, scalare euro dalla tua ricaricabile, farti un "sudato" regalo di Natale: i primi porno di Martina Smeraldi sono online!

E non sono gratuiti, se non per alcuni frame, e guarda che 69 la nostra porno-stellina è capace di fare con quell’altra f*ga di Anastasia Brokelyn. È un caldo, p*rco porno saffico che Martina ha girato per "Lesbea", sito dedicato ai cultori delle pornate lesbian (e non solo) più scatenate: lo paghi, lo scarichi, e stai certo che non sono soldi – e s*ghe – spesi invano.

In pochi mesi Martina Smeraldi ha terremotato il sonnolento porno italico come non succedeva da tanto, troppo tempo: mi son fatta un giretto tra le chat più porno-chiacchierone e, credimi, l’arrivo della bella sarda ha scatenato un putiferio!

martina smeraldi ig soldi

Pagine e pagine di chat, anche più di 50, e tutti allupati a scannerizzare il suo corpo: si concorda sul c*lo, ci si arrapa col suo tatuaggio a giarrettiera, ci si scontra sui suoi seni, troppo piccoli, no, macché, perfetti così, eccellenti per forma, e si ritrova un punto di porno-accordo sulle labbra, troppo gonfie, troppo presto per rifarle, e in ogni caso, cara Martina, è fuor di dubbio: vai alla grande, non fermarti, tifiamo per te!

Che pena mi fa chiunque posti a darle della "truzza", "tamarra da locale", e che noia mi fanno le truzze e le tamarre vere che sui social e nella loro vita privata di ogni gioia si elevano a Martina Smeraldi superiori, invidiose marce le profetizzano un futuro buio (“al massimo farà un reality”, “si riciclerà influencer”).

martina smeraldi lesbian kiss

Forse peggio sono quelle che si mettono a confronto di Martina e si auto-elogiano della loro libera opinabile scelta di tenersela stretta, al sicuro e, non sia mai, aprirsi al lato B..! Poverelle, per fortuna siete in poche, lo spero e mi beo della generazione a Martina coetanea, quelli nati dopo il 2000, che sui social sanno farsi sentire, e se della vita ovvio conoscono poco, ne hanno però capito il cuore: sono consapevoli che la responsabilità è personale e che ognuno risponde per sé, di conseguenza non condannano la decisione di Martina, se non la condividono la vedono nient’altro per quello che è: un lavoro non da tutti perché speciale, ma un lavoro.

Sono sinceramente dalla sua parte specie nella polemicuccia social nata sulla foto di Martina postata sul suo profilo Ig, dove si vanta dei soldi ricevuti. Un gruppo di fessi ha abboccato all’amo, non passandogli neppure per l’anticamera del cervello che quella è una foto di scena, di un set porno, e non soldi guadagnati da Martina pornando (che poi non ci sarebbe nulla di male a mostrarli ma lasciamo stare).

Fessi che sono partiti a post-offenderla, a forza di “vacca”, “tr*ia”, “z*ccola”, uno potrebbe sorvolare ma io no, ci tengo a rilevare la poraccitudine di tali padroni di ca*zi ammosciati inservibili ad altro se non a pisciare, che se la prendono con questo fiore di ragazza, che ragiona e sceglie di testa sua, e non deve spiegazioni a nessuno.

martina smeraldi max felicitas porn car video

Scegliere il porno a 19 anni nel mondo del porno è la norma, se vogliamo dirla tutta è Malena "l’anomalia", essendo entrata nel porno tardi, a 31 anni, e meno male che c’è entrata, sono 3 anni che regna su un trono meritatissimo. Il problema nel porno è restarci, la maggior parte delle donne "dura" in media 2 anni.

Martina è agli inizi, e però anche qui, eccola, l’anomalia, cioè il suo vantaggio, ha iniziato subito coi grandi del settore: se Rocco l’ha scelta e già pornata, figuriamoci se Rocco sbaglia, Rocco non ti sceglie e promuove per il tuo bel faccino o culetto se poi sul set ti riveli porno-imbranata.

martina smeraldi max felicitas

E Martina, la nostra Martina, aspira a diventare come Malena e a superarla, “niente per ora mi farà tornare indietro”, dice in faccia a Rocco che la intervista, e che le chiede quanti fidanzati ha avuto: “Uno solo”, intendendo una sola relazione importante, il resto sono sc*pamici, e Martina, hai avuto esperienze omosex?

martina smeraldi 9

“Sì, ma è difficile che trovi una donna che mi piace”. E esperienze plurime? “L’ho fatto con due uomini”. E allora, Martina, “da 1 a 10, quanto ti piace sc*pare?”, “1000!”, chiosa, golosa e sorridente. Siffredi a Budapest se l’è tenuta 3 giorni, il primo svezzandola con un lesbo a 4 guidato da Rebecca Volpetti, continuando il secondo con un lesbo a 3, finendo il terzo con un threesome bisex. E questo prima della fenomenale gang-bang girata con Malena tra l’Academy e Bologna, e prima del porno-circus di cui fa parte anche Lady Blue.

Intanto tu che fremi e tremi e scoppi di porno-voglia, spassatela col masturbing che una Martina Smeraldi nuda vogliosa godente si fa e ti fa su Pornhub. Fammi sapere poi come stai, se sei vivo, se ci sei, se ne sei uscito intero, a pezzi, quale pezzo ti è piaciuto di più.

