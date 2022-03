SESSO, DROGA E RECORD A PALATE - SI CAPIVA SIN DALL'INIZIO CHE LA SERIE NETFLIX "EUPHORIA" AVEVA I CRISMI DEL CULT, VISTO CHE E' SCRITTA E GIRATA BENISSIMO E PARLA DI PISCHELLI INFOIATI CHE SCOPANO E SI FANNO DI DROGA TUTTO IL TEMPO: INFATTI È IN ARRIVO LA TERZA STAGIONE - FIN QUI È STATA LA SERIE PIÙ VISTA SU HBO DAL 2004, DOPO "IL TRONO DI SPADE" - VIDEO

R.S. per il “Corriere della Sera”

scena hot di euphoria

Dal suo debutto, nel 2019, si capiva che «Euphoria» aveva i crismi del cult. Ora, la serie che racconta le difficoltà di alcuni adolescenti nel trovare un posto nel mondo e, ancora prima, una propria identità, è diventata il secondo telefilm più visto su Hbo dal 2004, subito dopo «Il Trono di Spade».

una scena di euphoria

Lo ha reso noto la stessa piattaforma di streaming. L'ultimo episodio della serie con protagonista Zendaya (disponibile in Italia su Sky e Now), creata e scritta da Sam Levinson (e basata sull'omonima miniserie israeliana ideata da Ron Leshem) è stato visto da una media di sei milioni e 600 mila spettatori.

euphoria 9

In generale, la seconda serie ha avuto una media superiore ai 13 milioni di spettatori (19 milioni negli Stati Uniti). Numeri record - la miglior performance di una serie Hbo degli ultimi 18 anni, escludendo l'adattamento della saga di George R.R. Martin - che hanno spinto la casa di produzione ad annunciare il rinnovo per la terza stagione, in arrivo, pare secondo alcune indiscrezioni, non prima della fine del 2023 o a inizio 2024.

euphoria 8

Un'attesa che ha sconfortato i molti fan, appassionati al punto da regalarle anche un altro primato ad «Euphoria», quello del maggior numero di tweet nell'ultimo decennio per uno show televisivo: oltre 34 milioni solo negli Stati Uniti.

La responsabile dei contenuti di Hbo, Casey Bloys, parlando del futuro di questo titolo, ha dichiarato: «Lascerò che Zendaya e Sam parlino di questo. Sono davvero entusiasta delle loro idee sulla terza stagione. Lascerò molto spazio alla loro creatività, mi fido della loro visione».

E sull'ipotesi di altre stagioni senza Zendaya, diventata nel mentre un'icona per i ragazzi di tutto il mondo oltre che una delle attrici più richieste, ha dichiarato: «Mi sembra alquanto improbabile portare avanti lo show senza di lei, ma starà a Zendaya decidere del suo futuro. Per ora posso soltanto dire che nella terza stagione ci sarà».

ARTICOLI CORRELATI

euphoria 4

euphoria 10

euphoria 1

euphoria 5

euphoria 1

euphoria 11

euphoria 12

euphoria 3

euphoria 2

hunter schafer euphoria.

maude apatow euphoria

hunter schafer euphoria.

sydney sweeney euphoria

sydney sweeney euphoria seconda stagione 1

maude apatow euphoria seconda stagione

sydney sweeney euphoria

SYDNEY SWEENEY - EUPHORIA

sydney sweeney euphoria seconda stagione

sydney sweeney euphoria

zendaya euphoria seconda stagione 2

zendaya euphoria seconda stagione

zendaya euphoria seconda stagione

zendaya euphoria

zendaya euphoria seconda stagione 4

zendaya euphoria

cal jacobs euphoria

alexa demie sydney sweeney euphoria seconda stagione

sydney sweeney euphoria

elliot euphoria

zendaya euphoria.

alexa demie:maddy veste mugler in euphoria

euphoria seconda stagione.

euphoria seconda stagione

sydney sweeney euphoria

euphoria special part 2. 1

euphoria special part 2

euphoria special part 2

hunter schafer jules euphoria special part 2

hunter schafer euphoria

hunter schafer jules euphoria special part 2 1

zendaya euphoria

zendaya euphoria seconda stagione

hunter schafer euphoria stagione 2

sydney sweeney euphoria stagione 2

zendaya euphoria

zendaya euphoria seconda stagione.

Euphoria 4

Euphoria

Euphoria 3

Euphoria 2

hunter schafer euphoria

barbie ferreira euphoria

il sogno di kat in euphoria

euphoria

alexa demie euphoria

hunter schafer euphoria

il sogno di kat in euphoria

euphoria seconda stagione.

barbie ferreira euphoria

euphoria 6