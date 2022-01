SESSO, HENDRIX & ROCK’N’ROLL - BARBARA COSTA: “SE CERCHI IL VIDEO ‘JIMI HENDRIX SEX TAPE’ DI GIRATO PORNO TROVI 11 MINUTI SFOCATI, SENZA SONORO, IN 8 MILLIMETRI, CONTORNATI DALLE INTERVISTE A DUE GROUPIE LE QUALI INSISTONO CHE QUELLO È IL VERO PENE DEL VERO JIMI HENDRIX. MA NON È COSÌ: QUEL GROSSO PENE, A CUI DUE RAGAZZE CON MISTICO ARDORE ESULTANO A DOPPIA FELLATIO, NON È DI HENDRIX. MA È…”

Barbara Costa per Dagospia

jimi hendrix kathy etchingham 1

“Quello è il caz*o di Jimi Hendrix, e io lo so!”. Ma certo, come no, sono anni che gira 'sta storia, e infatti, è incredibile, è osceno, e però… eccolo lì! Basta digitare "Jimi Hendrix Sex Tape", e che ti appare? Jimi Hendrix che sc*pa! E mica sc*pa male, e mica lo fa svogliato, fumato, stonato, no, è un Jimi Hendrix che ci dà sotto, e a tre! Fa pure il cunnilingus!

Che maschia generosità, sarebbe doveroso complimentarsi, se solo quello in video fosse l’Hendrix quello vero! Meglio finirla di speculare su idolatrati peni estinti, perché il video di Jimi Hendrix che fa sesso con due donne e in ogni posizione, è (quasi) sicuro sia una burla, un fake, o forse un falso porno d’autore su cui ancora si clicca, si casca, e si guarda.

Quel grosso pene a cui due ragazze con mistico ardore esultano a doppia fellatio, non è di Hendrix. Questa la conclusione la più assodata a cui sono giunti fior di Hendrix studiosi e fior di porno studiosi, e ogni volta che il "Jimi Hendrix Sex Tape" riappare in cronaca.

jimi hendrix roz kelly 1968 (1)

E ci torna sistematicamente in interviste, chiacchiere da web, retwettati curiosi cinguettanti la sicurezza di chi sotto lucroso compenso sostiene che non ci sono dubbi, che quel lungo arnese è di Jimi Hendrix e chi lo dice lo sa perché è la ex groupie Cynthia Plaster Caster, nome d’arte della fu "cock’s artist", colei che nei '60 andava a rompere le p*lle ai più famosi musicisti rock e per scopi artistici: Cynthia è colei che faceva i calchi in gesso ai peni in erezione delle rockstar, alcuni dei quali hanno col tempo raggiunto quote di mercato anche consistenti.

jimi hendrix londra 1969

Se tappi sul video "Jimi Hendrix Sex Tape" di girato porno trovi 11 minuti sfocati, senza sonoro, in 8 millimetri, contornati da due interviste – a Cynthia, l’altra a Pamela Des Barres, la groupie la più onorata della storia – le quali insistono che quello è il vero pene del vero Jimi Hendrix.

jimi hendrix sex tape 6

Sono queste interviste oggi sul web ma in origine facenti parte del "Jimi Hendrix Sex Tape" messo in commercio in streaming e dvd da Vivid, celebrato studios porno americano che, per ben monetizzare la "scoperta", ha orchestrato una campagna marketing ingegnosa: è la Vivid che ha messo in giro la storia per cui il sex tape di Hendrix sarebbe l’inaspettata e pregiata bobina rinvenuta a sorpresa da un collezionista (di cui non si può rivelare il nome) in un box vinto all’asta di cimeli di Hendrix.

cynthia plaster caster anni 60 (1)

Ma il sex tape con Hendrix non l’ha mica per prima ricevuto la Vivid, macché, è un video che gira da dopo la morte di Hendrix e che è stato tentato di vendere a chi ha pubblicato libri sulla sua vita. Harry Shapiro, Charles Cross, Philip Norman, Mick Wall, sono tutti autori di sostanziose biografie di Hendrix, i quali han visto frame del video, ma nessuno di loro c’è cascato (e un soldo a chi glielo voleva vendere ha versato).

jimi hendrix sex tape 4

Che l’uomo nel tape non sia Hendrix tali biografi lo sostengono quasi "radiografando" il corpo in questione: qui si scopre che il suo naso è diverso da quello di Jimi, che i suoi denti erano meno dritti, e che l’attore è troppo in carne rispetto al magrissimo Hendrix, in particolare se messo a confronto con le vere foto di nudo al vero Hendrix scattate dalla fotografa Roz Kelly nel 1968, a New York, al fu Drake Hotel: qui è evidente come il collo e il torace dell’uomo nel video sono troppo taurini quindi dissimili da quelli dell’Hendrix reale.

jimi hendrix calco pene

Ma non è tutto: il pene del video, comparato col calco di Cynthia Plaster Caster, non combacia: quello in video è più lungo e meno largo.

Sicché nulla valgono le lagne della groupie-artista Cynthia, che dice che lei a far il calco al pene di Hendrix ha sgobbato le sue pene, ché a Hendrix a farglielo venire duro ci voleva niente, per una erezione che non si ammosciava manco a colpirla, e che però forgiare quel calco è stata una gran sudata, perché in un primo tentativo Hendrix quel gesso lo ha spaccato, e si è dovuta rifare l’intera operazione (p*mpini compresi) da capo.

E a essere curiosi e pignoli come lo sono io, sono fuffa pure le parole di Pamela Des Barres, la quale vorrei mi spiegasse cosa, oltre il lauto compenso percepito da Vivid, la convince che quello sia il pene di Hendrix, se lei si è sc*pata non Jimi, ma Noel Redding, il bassista di Hendrix, oltre a vantare nel suo carnet Jimmy Page (beata lei!), Jim Morrison, Iggy Pop, Mick Jagger, Keith Moon, e tanti altri..?

jimi hendrix sex tape 1

Il giornalista Matteo Ceschi è tra i massimi esperti di Hendrix italiani. Leggo "Hard Core", l’ultimo libro del prof. Pietro Adamo, che dedica un intero capitolo al "caso Jimi Hendrix Sex Tape", e vengo a sapere che secondo Ceschi il sex tape è un falso, e che però è possibile sia stato girato con un falso Hendrix ma con il vero Hendrix in vita, e per ricattarlo.

Il tape potrebbe essere un falso d’autore girato a scenografia povera, e volutamente nei suoi errori (i due anelli nella mano sbagliata del si sa mancino Jimi Hendrix, e due anelli uguali, che Hendrix non era uso portare), e un falso d’autore forse girato per conto del manager di Hendrix, che lo gestiva sottraendogli i guadagni.

jimi hendrix londra casa di ringo starr foto by petra neimeier

E poi: se secondo Pamela Des Barres Hendrix amava filmarsi mentre faceva sesso e specie con le groupie, l’esatto contrario sostiene Kathy Etchingham, la fidanzata più "ufficiale" di Jimi, con la quale ha messo su casa a Londra (“a letto Jimi suonava la chitarra! insieme ci piaceva in tv vedere Top of the Pops!”), e che per anni ha spettegolato sui media il suo amore con la rockstar: “Quell’uomo nel filmato non è Hendrix: Jimi non avrebbe mai permesso che lo riprendessero, e questo perché nell’intimità era tanto, ma tanto timido”. E attenti perché Kathy Etchingham ha vinto in tribunale su amanti e/o groupie di Hendrix che in pubblico le hanno dato della bugiarda.

