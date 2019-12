SESSO E NATALE CON BARBARA COSTA - E SE BABBO NATALE FOSSE TRANS E LESBICA? TRANSBIAN SANTA CLAUS! VIDEO: LE ACROBAZIE FESTIVE DI AUBREY KATE, TRA DUE DONNE CHE SOGNANO DI FARLA IMPAZZIRE - UN GRAN NUMERO DI DONNE UFFICIALMENTE ETERO CERCANO E PAGANO TRANS, E QUESTI FILMATI VI FARANNO SCOPRIRE UN MONDO… (FOTO VIETATISSIME A CHIUNQUE)

Barbara Costa per Dagospia

aubrey kate

E se Babbo Natale fosse senza barba, ma bionda e con occhi blu? E se fosse trans? Tatuata, piercing all’ombelico, tette deliziose, e "regalo" tra le gambe! C’hai mai pensato? Cambierebbe niente, cambierebbe tutto, scommetto che la noia, l’assillo, ogni rottura natalizia hanno già preso tutt’altro colore, sapore, prospettiva: non lo sai che su Pornhub c’è Babbo Natale Trans che se la sta spassando con due f*gone?

Natale non ti starà più sulle p*lle appena avrai scoperto questo video, ti premerà nel sesso ma per svuotartelo, e se non hai mai cliccato sulla sezione "transbian", è arrivata l’occasione per farlo. Ce lo insegnano da piccoli, le Feste vanno onorate, e che ognuno sia libero di santificarle come gli pare: se hai fatto il tuo dovere di cuoco, baciato i parenti, ascoltato le poesie, ti meriti un regalo tutto per te, piccantissimo, "Squirting & Slippery for Christmas", dove il sesso si fa in tre, due donne e una trans, perché qui il porno è allo stesso tempo lesbo e trans. Transbian Santa Claus!, in threesome su un divano, ma guarda, c’è pure l’albero, le lucine, i doni, lo sfondo perfetto per fatali ammucchiate anali.

aubrey kate tw 5

Il sesso trans è esclusivo piacere maschile? Chi lo dice ti dice una bugia, è di poco tempo fa la succosa notizia che un gran numero di donne ufficialmente etero cercano e pagano prostitute trans per farsele e farsi fare. A due, a tre, tutto quel che immagini e soprattutto non, te lo dimostrano Adriana Chechik, Leigh Raven e la diva tra le dive, Aubrey Kate, pornostar trans. Mamma mia che tedio il Natale, come fare a superarlo anche quest’anno, si può se ti infili uno strap-on e ci sodomizzi Aubrey, te la fai con foga, te la fai come se la farebbe un uomo, due uomini: è Natale, almeno per le Feste, la vogliamo finire con la lagna del porno sessista, maschilista?

aubrey kate tw 4

È una gran menzogna, e questo video te lo prova: qui ci sono due donne, due innegabili femmine, non meno maschie di un maschio vero nel far godere una trans, e guarda come ci danno sotto coi seni, le cosce iper femminili di Aubrey. Allora, dimmi: chi è più maschia, meno donna, o più donna, tra le tre? Chi più arrapante?

Non la straziano al modo di due uomini, di una donna tra due uomini, in quei threesome che più sono rudi più sono cercati, quelli che, per carità, mai confideresti di vedere, sotto le sante Feste in famiglia, poi! E però, a un certo punto, che si fa, ci si apparta, con lo smartphone in una mano, e quell’altra, dove la metti…? Pure a Natale, specie a Natale, c’è tanto bisogno di rilassarsi, sfogare i porno-viziati che siamo! Sì o no? Quanto sono vicina alla verità, alla tua realtà?

aubrey kate tw 3

Io dico che queste due si sc*pano Aubrey Kate come e più di un maschione. O trovi che vi sia meno durezza, meno vigore? Io dico che sono due donne, che fanno le donne, ma anche gli uomini, e con una trans che più donna non potrebbe essere. Il sesso è sfumatura. A letto, va rispettato il partner, te stesso, è indubbio, ma gli altri confini? Tu non sgarri mai? Non ti incuriosisce, non lo fai? Mah! Non so se dopo questo video rimarrai ben saldo sulle tue convinzioni.

aubrey kate tw 2

Sai, questo è un porno stuzzicante da guardare in due. Un regalo di Natale tentatore. Per masturbarsi, insieme, sperimentarsi, magari aprirsi a diverse, eccitanti sc*pate future.

Aubrey Kate, la sua bellezza conturbante, non passa inosservata a chi è amante del "ts-porn", ovvero del porno trans. Aubrey, 29 anni, californiana, ne è tra le regine, e ti accenderà ancora di più sapere che la ragazza è lesbo-trans soltanto in video: leccornie simili le riserva solo a te che la guardi, in privato Aubrey cerca esclusivamente uomini eterosex, attivi e passivi. Ad Aubrey non piacciono le donne perché del sesso adora lo sperma, e giocarci, sentirlo, gustarlo. Quanto c’hai ragione, ragazza! Sono prelibati piaceri femminili che sottoscrivo.

Sotto le Feste il web scoppia di porno-natalizi, e però, per chi ha appetito transbian, ed è goloso di Aubrey Kate, consiglio "Ts Pussy Hunters", la scena sadomaso da lei girata con Lily Lane: è sempre Natale, si è sempre su un divano, e si è in due, una trans e una ragazza. Come finirà? Io non ti porno-spoilero niente…

AUBREY KATE CHRISTMAS TRANSBIAN PORN VIDEO:

https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c080579366ca

https://itxhamster.com/videos/lily-lane-gets-hard-ts-cock-for-christmas-8724619