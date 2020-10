SESSO E VOLENTIERI – “TENA” INGAGGIA IL PREMIO OSCAR YORGOS LANTHIMOS PER UNO SPOT CULT SULLA SESSUALITÀ DELLE SIGNORE ANZIANE – SONDAGGIO: LE DONNE MATURE SI SENTONO PIÙ RICCHE DI ESPERIENZA, PIÙ SEXY E PIÙ AVVENTUROSE DI QUANTO LO FOSSERO DA GIOVANI – LE FRASI SULL’INCONTINENZA: “SONO LE MIE ‘GOCCE DELLA RISATA” – “IO LE CHIAMO...”

Da www.brand-news.it

yorgos lanthimos

Sarà in pianificazione dal 18 ottobre su tutti i principali canali televisivi il nuovo spot Tena che conta sulla regia di Yorgos Lanthimos, premio Oscar per ‘La Favorita’.

La campagna, ideata da Amv Bbdo e pianificata da Zenith Media, persegue la missione del brand di legittimare e aumentare il benessere delle donne, destigmatizzando gli stereotipi sull’incontinenza e dando spazio a un tema pochissimo trattato sui media: la sessualità delle donne over 50. Tena parte infatti dal concetto che le donne dopo i 50 anni sono nel momento più ricco e pieno della loro vita, consapevoli di chi sono e cosa vogliono.

La campagna prende le mosse da una ricerca condotta dal brand sulla disparità di percezione dell’invecchiamento, dell’intimità e dell’incontinenza tra le donne giovani (18-34) rispetto alle reali storie delle donne over 50 che convivono con le perdite urinarie, che dimostra come i problemi siano più temuti che reali.

spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 1

Mentre le giovani donne non si preoccupano più del tempo che passa – con il 70% che anzi guarda all’età matura come un periodo di maggiore sicurezza in sè – l’incontinenza e i possibili problemi di salute rimangono una paura. Il 57% delle donne under 34 sono preoccupate di avere perdite urinarie come effetto collaterale dell’invecchiamento.

spot tena senza eta' by yorgos lanthimos

È una paura quasi quanto sentirsi meno sexy (61%), essere meno in forma fisicamente (65%) e affrontare problemi di salute mentale (61%). Credono che l’incontinenza sia imbarazzante (64%) e che influenzerebbe negativamente le loro vite (61%) con il 52 % principalmente preoccupato dell’impatto sulla vita sessuale.

spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 9

Tuttavia parlando con le donne che realmente hanno perdite urinarie e portando alla luce la loro esperienza, Tena ha scoperto che solo il 14% delle donne con incontinenza urinaria ha riscontrato che la propria vita sessuale è stata negativamente intaccata dall’incontinenza.

Le donne mature si sentono più ricche di esperienza (67%), più a loro agio nell’esprimere le proprie idee (63%) e più sagge (61%) di quanto fossero da giovani. Il 37% delle donne over 50 dichiara di sentirsi meglio ora nella propria pelle di quanto si sia mai sentita. Un terzo delle donne si sente più felice (30%), ben il 41% avventurosa e il 12% addirittura più sexy di quanto lo fosse da giovane.

spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 4

“Siamo sempre stati un brand per tutte le donne di tutte le età. Attraverso la nostra nuova campagna #SenzaEtà vogliamo sfidare la percezione di cosa voglia dire essere una donna che convive con le perdite urinarie. Celebriamo il concetto di #SenzaEtà per rafforzare nelle donne la consapevolezza di essere sempre e solo la persona che vogliono essere. Siamo molto contenti di aver lavorato con Yorgos Lanthimos per il suo modo di costruire e narrare in modo autentico la forza delle donne” commenta Michela Marabini, Marketing Manager Tena.

spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 2 la favorita di yorgos lanthimos spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 7 spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 8 spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 3 spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 10 spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 5 spot tena senza eta' by yorgos lanthimos 6