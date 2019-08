SETTANTA MI DÀ TANTO – ESCLUDENDO I KOLOSSAL DEI SUPEREROI MARVEL, HOLLYWOOD RICICCIA SEMPRE GLI STESSI ATTORI, VEDI IL CASO “THE IRISHMAN”, IL FILM PER NETFLIX DI SCORSESE (76) E INTERPRETATO DA DE NIRO (76) E AL PACINO (79) – IL BUDGET ASTRONOMICO A CAUSA DEGLI EFFETTI SPECIALI PER RINGIOVANIRLI. MA NON POTEVANO RICREARLI DIRETTAMENTE AL COMPUTER? – VIDEO

1 - QUEI BRAVI RAGAZZI... 70ENNI

Giampiero De Chiara per “Libero Quotidiano”

martin scorsese sul set di the irishman 1

C' è una curiosa contraddizione nel cinema americano. Da un lato Hollywood continua a puntare sulle saghe dei super-eroi che sono fonte di incassi milionari. I soldi dell' industria cinematografica vengono infatti investiti principalmente nei kolossal degli eroi della Marvel, pellicole che hanno fatto incassare soldi a palate. Come per esempio Avengers Endgame, uscito ad aprile, e diventato il maggior incasso della storia del cinema con 2 793 559 174 miliardi di dollari, partendo da un budget di "soli" 356 milioni di dollari.

Difficile allora trovare spazio con questi concorrenti e ancora più difficile trovare produttori disposti a spendere per film con tematiche diverse. Ma nel cinema Usa c' è ancora chi va controcorrente.

the irishman al pacino e robert de niro

LA SCOMMESSA

Ancora più sorprendente se questo avviene con un film «come The Irishman, diretto da un 76enne, con protagonisti due ultrasettantenni. Una sicura contraddizione per l' industria cinematografica americana, pur se il regista è un mostro sacro come Martin Scorsese e i protagonisti sono due divi come Robert De Niro (76 anni il 17 agosto) e Al Pacino (79).

Questo progetto, che conferma che gli studios non hanno più voglia e tempo per produrre certe opere, è riuscito grazie ai soldi messi da Netflix.

the irishman 1

Un budget iniziale di 100 milioni di dollari, salito a 140 causa gli effetti speciali. Ma non quelli dei film dei super-eroi, ma perché sono state usate tecniche digitali molto costose per rendere, in maniera credibile, più giovani De Niro e Pacino. Un lavoro fatto con la stessa tecnica usata per Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt. Ieri è stato diffuso il trailer di The Irishman che vede nel cast anche due altri attori feticcio di Scorsese: Joe Pesci e Harvey Keitel.

martin scorsese e joe pesci sul set di the irishman

La pellicola è una saga sulla criminalità organizzata nell' America del dopoguerra e sbarcherà prima sulla piattaforma streaming in autunno, dopo essere passata al New York Film Festival il 27 settembre. In Italia il film uscirà al cinema, probabilmente, a novembre.

Scorsese, De Niro e Pacino lavorano per la prima volta assieme. I primi due hanno girato assieme sette film: opere che hanno fatto la storia del cinema come Taxi driver (1976) o Quei bravi ragazzi (1990).

martin scorsese sul set di the irishman

Per Pacino invece è la prima volta in un film di Scorsese, mentre con De Niro aveva già lavorato nel Padrino II (senza mai avere una scena assieme) e in The Heat (1995).

The Irishman richiama alla mente proprio un film come Quei bravi ragazzi. La trama, infatti, è la vera storia di un killer della mafia (Frank Sheeran, interpretato da De Niro), ritenuto colpevole, tra i suoi numerosi omicidi, anche della scomparsa del sindacalista amico della mafia Jimmy Hoffa (Pacino), rimasta ancora oggi un mistero.

GRANDE ATTESA

robert de niro e martin scorsese sul set di the irishman

Una storia molto attesa che ha avuto una lunga gestazione. Ritardo che non ha consentito al film di partecipare al festival di Venezia. Per Scorsese è il 5° film in 9 anni, De Niro è già al 2° soltanto quest' anno, come per Pacino (che è anche nell' ultimo film di Tarantino C' era una volta a... Hollywood ).

THE IRISHMAN AL PACINO ROBERT DE NIRO

Questo conferma che i tre non hanno nessuna intenzione di andare in pensione. Come non ne ha nessuna voglia Woody Allen. A 83 anni, nonostante non riesca distribuire il suo ultimo film negli Usa (Un giorno di pioggia a New York) per le accuse di molestie da cui però è sempre stato assolto, c' è riuscito in Europa. Da ieri infatti è visibile il trailer della pellicola, che il 10 ottobre uscirà in Itallia. Intanto Woody, quest' anno, ha già diretto un' opera alla Scala di Milano, fatto concerti con la sua jazz band, mentre per il 2020 prepara il suo 50° film da regista.

THE IRISHMAN AL PACINO ROBERT DE NIRO

2 - POPCORN

Mariarosa Mancuso per “il Foglio”

Modesta proposta. Forse neppure tanto modesta. Risolverebbe un paio di problemi in materia di cinema. "The Irishman", l' ultimo film di Martin Scorsese costato ormai un fantastiliardo, non sarà neppure alla Mostra di Venezia. Si era parlato di 150 milioni quando il progetto da anni coltivato si stava arenando per la fuga dei finanziatori, e Netflix ha preso il comando (e i debiti). Adesso pare siano saliti a 200 - per fare un confronto "Solo: A Star Wars Story" di Ron Howard, con tutti i suoi effetti speciali, ne è costati 275 e ne ha incassati 393. (...)

al pacino e robert de niro sul set di the irishman

Il problema è il ringiovanimento degli attori. Martin Scorsese ha scritturato Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. (...) Per esigenze di copione gli attori suddetti devono apparire più giovani della loro età. (...) I responsabili degli effetti speciali - aiutati da schiavi al computer - si stanno dannando per ottenere il giusto effetto. E non farli sembrare plasticosi e inespressivi come gli umani nei film d' animazione.

the irishman

La modesta proposta, eccola qua. Sia licenziata la squadra che sta lavorando su "The Irishman", e sia sostituita dalla squadra che ha fabbricato "Il re leone". Gente che dal nulla (...) sa tirare fuori leoni e leoncini così perfetti che sembrano filmati nella savana, sarà capacissima di tirare fuori un De Niro giovanotto. (...)

robert de niro e martin scorsese sul set di the irishman 1

Risolto il primo problema (...), sarà risolto anche il secondo. La squadra per un po' smetterà di rifare in live -action (...) ridateci i disegni animati (...) "Il re leone" era divertente perché Simba, e la coppia comica Timon & Pumbaa, erano disegnati per renderli espressivi. Ora che sembrano usciti da un documentario sulla natura sono meno interessanti. Rientrano nella categoria "animali parlanti", che da sempre abbiamo in antipatia.

