IL SETTIMANALE "CHI" SCODELLA LE FOTO IN VERSILIA DEL 72ENNE PAOLO BERLUSCONI CON LA SODISSIMA 42ENNE MADDALENA CORVAGLIA (CON UNO STUOLO DI AMICI AL SEGUITO) - "L'IMPRENDITORE E LA CONDUTTRICE, UN AFFETTO CHE DURA DA TEMPO. UN LEGAME SINCERO CHE HA FATTO DI LEI UN COMPONENTE AGGIUNTO DELLA FAMIGLIA DI LUI"

Luigi Monteroduni per CHI

Le indiscrezioni si sono susseguite frenetiche, gli scatti in compagnia, supposizioni e certezze mai confermate. Per circa un anno il gossip ha bussato alle porte chiuse di due mondi sulla carta lontani, ma di chi condivide la voglia di riservatezza. Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi.

L'imprenditore e la showgirl. Il fratello di Silvio Berlusconi e la velina per eccellenza di Striscia la notizia. Una frequentazione nata in sordina e mai nascosta. I rapporti che si nutrono di sentimenti veri e profondi sfuggono infatti per loro stessa natura ad ogni etichetta e definizione. Non sono confinabili alla categoria rassicurante della classificazione.

L'affetto che unisce Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia ne è l'esempio lampante. È la dimostrazione di quanto sia semplice volersi bene e al contempo quanto sia complesso comprenderne le sfumature per chi ne è spettatore.

E Paolo e Maddalena si vogliono bene da tempo ! Loro sono famiglia. Non sono coppia. Sono qualcosa di diverso: sono l'uno la roccia e il sostegno dell'altro.

Facile sarebbe cadere nel piccolo-borghese e comodo cliché della giovane e bionda showgirl che si accompagna al potente e più maturo imprenditore per ricavarne un qualche utile! E invece il loro rapporto è l'esatto contrario di questo luogo comune. Basti pensare che la Corvaglia, gestita dal bravo agente Beppe Caschetto, nella prossima stagione televisiva sarà un volto Rai e che da tempo non lavora in Mediaset. A ciò aggiungi che Paolo non ha mai mediaticamente strumentalizzato il loro rapporto o peggio ancora esposto lei pubblicamente come l'ultima delle sue "medaglie".

"Ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò", aveva scritto la Corvaglia lo scorso anno sui social. Non la volontà di nascondere una storia, il desiderio di porre un freno alle voci che si erano spinte troppo in avanti.

Maddalena è da anni iin realtà a tutti gli effetti un componente acquisito della famiglia di Paolo. È la migliore amica di Matilde, la moglie di Davide (figlio di Paolo ndr) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell'editore de Il Giornale.

Amatissima da Luna ed Alessia, figlie di Paolo, Maddy quando può condivide il suoi momenti di libertà dal lavoro con Paolo & family. Il luogo in cui amano investire momenti di gioia vera è una villa di campagna a un tiro di schioppo da Milano. Grigliate, lunghe escursioni, partite a carte e soprattutto lunghe cavalcate.

Eh si!!!.... la amatissima Jemie, figlia di Maddalena è una provetta ammazzone e condivide con "zia" Nicole (altra figlia di Paolo) 'amore per l'equitazione! Tantissimi i fine settimana che hanno condiviso in Liguria e in Toscana. Ma anche a casa di Maddalena a Milano, davanti a una spaghettata con pesce fresco annaffiata da vino bianco gelato e tante risate.

Paolo e tutta la sua famiglia sono adorati anche da Isabella e Tony, la madre e il fratello di Maddalena. Per lei ciò che di più sacro e caro abbia al mondo. Paolo e Maddy si sono sostenuti a vicenda anche nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare come tutte le persone normali. Sempre l'uno accanto all' altro. Con discrezione, rispetto e pudore.

Queste foto scattate a Forte dei Marmi al Bagno Alcione (di proprietà di Alessia, figlia di Paolo) e poi in giro per la città sono solo uno dei tanti momenti che hanno condiviso. Solo che questa volta lo hanno fatto per strada, in riva al mare, davanti a una impepata di cozze immortalati da un esercito di paparazzi. Perché non hanno nulla da nascondere. Tantomeno il bene che si vogliono. Che coltivano da sempre. Proteggendolo e proteggendosi.

