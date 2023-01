SHAKIRA NON È L'UNICA A VENDICARSI DELL'EX CON UNA CANZONE! - NEL NUOVO BRANO DI MILEY CYRUS, INTITOLATO "FLOWERS", MOLTI FAN DELLA CANTANTE HANNO NOTATO DIVERSE "FRECCIATE" NEI CONFRONTI DEL SUO EX MARITO, LIAM HEMSWORTH - DALLA LOCATION DELLA VIDEOCLIP, CHE SAREBBE LA VILLA DOVE L'ATTORE L'AVREBBE TRADITA CON ALMENO 14 DONNE, AL VESTITO DORATO CHE INDOSSA (UN RIFERIMENTO A JENNIFER LAWRENCE E L'ABITO INDOSSATO ALLA PREMIERE DI "THE HUNGER GAMES", GIRATO INSIEME A LIAM HEMSWORTH), MA ANCHE… - VIDEO

Flowers di Miley Cyrus non solo è ormai una hit ascoltatissima: è anche il brano che più di tutti sta trasformando i fan della popstar in investigatori privati agguerritissimi, pronti a rintracciare nel testo (e nel videoclip) del brano tantissimi presunti indizi che portano tutti a un unico e ormai assodato verdetto […]. Parliamo del tradimento di Liam Hemsworth ai danni di Miley Cyrus.

Secondo i follower della cantante, infatti, Flowers è farcita di tante evidenti frecciatine a Liam Hemsworth: dall’uscita del singolo il giorno del compleanno dell’ex alla location del videoclip (che i rumors vorrebbero essere la villa dove il suo ex marito l’avrebbe tradita con ben 14 donne), gli indizi di cui il pezzo pare sia stato disseminato pullulano,

[…] Gli attentissimi fan di Miley Cyrus nelle ultime settimane hanno notato anche un altro dettaglio da non sottovalutare: il testo del brano di Cyrus sembrerebbe rispondere per le rime a quello di una canzone di Bruno Mars, ossia When I Was Your Man […]

Mars cantava “That I should have bought you flowers and held your hand” (Avrei dovuto comprarti dei fiori e tenerti la mano), mentre Cyrus ora canta: “I can buy myself flowers, I can hold own my hand” (Posso comprarmi dei fiori da sola, posso tenermi la mano da sola). Anche per ciò che concerne la linea melodica, il ritornello sembrerebbe citare in qualche modo la hit di Bruno Mars.?E indovinate un po' Liam Hemsworth quale canzone ha dedicato alla moglie nel giorno del loro matrimonio? Esatto: When I Was Your Man di Mars.

IL VESTITO DORATO

All’inizio del videoclip di Flowers, vediamo Miley Cyrus sfoggiare un vestito dorato firmato Saint Laurent. La nuance e le forme dell’abito hanno richiamano da vicino l’abito indossato dall’attrice Jennifer Lawrence, co-star di Liam Hemsworth nella saga di Hunger Games, durante la premiére di

Ad alimentare i sospetti che la cantante si riferisca all’attrice ci sarebbe un ulteriore dettaglio: nel video, Cyrus si raccoglie i capelli in uno chignon spettinato, un’acconciatura assai simile a quella di Jennifer Lawrence sul red carpet della premiére di Hunger Games (la medesima occasione dell’abito dorato).

Quindi una domanda sorge spontanea (in rete come al bar): tra Liam e Jennifer c’è stato mica qualcosa fuori dal set? In una vecchia intervista, Lawrence aveva fatto intendere di essere attratta da lui, facendo capire tra le righe che qualcosina tra di loro ci sia stata… Le malelingue hanno sempre vociferato sul fatto che Liam avesse tradito la consorte con la sua co-star. […]

