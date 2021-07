“LA DISLESSIA E’ UNA MALATTIA DA CUI NON SI PUO’ GUARIRE”. E ANDREA DELOGU SI INCAZZA COME UNA IENA SU INSTAGRAM PER QUESTO TITOLO: “SONO ANNI CHE RACCONTO CHE LA DISLESSIA, UNA MIA CARATTERISTICA, È STATA AFFRONTATA, CAPITA E ACCETTATA SENZA NESSUN TIPO DI TRAGEDIA. QUESTI TITOLI NON SOLO FANNO UN DANNO ENORME MA MINANO LA SICUREZZA DI BAMBINI E ADOLESCENTI CHE SONO SIMILI A ME E LEGGENDO QUESTO SCHIFO PENSANO DI FARNE PARTE ANCHE LORO"