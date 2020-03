20 mar 2020 20:01

SHARON STONE, MA CHE STAI A DÌ? “MENTRE IN ITALIA SI ATTRAVERSA LA QUARANTENA PER IL CORONAVIRUS, I CIGNI APPAIONO NEI CANALI DI VENEZIA, E I DELFINI NUOTANO GIOCOSAMENTE. LA NATURA HA SEMPLICEMENTE PREMUTO IL TASTO RESET. BASTEREBBE CHE L'INTERO PIANETA LAVORASSE DA CASA PER UNA SETTIMANA AL MESE” (DIREBBE LE STESSE COSE L'ATTRICE DOPO UN GIRETTO NEGLI OSPEDALI DI BERGAMO E DINTORNI?)