Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od — Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023

"Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". A dirlo, al gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' ('Una serata memorabile') organizzato a Beverly Hills dal Women’s Cancer Research Fund, è Sharon Stone che […] con molta probabilità si riferisce al recente crollo della Silicon Valley Bank.

La star americana è stata premiata giovedì scorso, ed è salita sul palco della sala da ballo del Four Seasons per ritirare il suo Courage Award. L'attrice ha poi tenuto un discorso toccante, sopraffatta dall'emozione.

La star 65enne ha parlato prima facendo ridere l'assemblea, che comprendeva tra gli altri Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo, Paul Wesley e Rebel Wilson. Ma presto le risate hanno lasciato il posto all'emozione quando Sharon Stone ha riflettuto sui tumori benigni che le erano stati rimossi dal seno nel 2001, prima della chirurgia plastica ricostruttiva del seno. "Queste mammografie non sono divertenti", ha detto, incoraggiando il suo pubblico a monitorare la propria salute e sottoporsi a esami regolari. […]

È stato allora con le lacrime agli occhi che Sharon Stone ha chiesto donazioni, nonostante un contesto di crisi economica. "E in questo momento è anche coraggio, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo", ha ammesso. L'attrice ha concluso il suo intervento ricordando anche la morte del fratello Patrick […]: "[…] Non è un momento facile per nessuno di noi […], ma vi dico che non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio".

sharon stone al gala di beneficenza 'an unforgettable evening' 2