LO SHOW DI ALBA PARIETTI SULLE DRAG QUEEN SLITTA ANCORA, LO SFOGO DI VANESSA VAN CARTIER, GIUDICE DELLA TRASMISSIONE: “IL PROGRAMMA NON VA IN ONDA PER UN VETO POLITICO” – ALBA: "NON HO RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE UFFICIALE DALLA RAI. MI ATTENGO ALLE DECISIONI. PREFERIREI NON COMMENTARE FINO A CHE NON C'È L'UFFICIALITÀ”

(Adnkronos) 'Non sono una signora', lo show di Alba Parietti su Rai2 già rinviato 4 volte, rischia di rimanere ancora fermo. A riportarlo agli onori delle cronache la denuncia lanciata ieri via social da Vanessa Van Cartier, la drag queen che è una giurata del programma. In un lungo post su Instagram, che ha intitolato "Messaggio per un'Italia con più amore", Vanessa ha criticato "una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queen". Dando adito a voci sull'ennesimo slittamento.

Alba Parietti, interpellata dall'Adnkronos sulla messa in onda del programma il cui debutto era stato riprogrammato per metà maggio (dopo essere stato previsto prima a novembre, poi a dicembre, poi ancora a febbraio), è cauta: "Per quanto mi riguarda io non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Rai. Apprendo la notizia dal post di Vanessa Van Cartier".

"Io - aggiunge la conduttrice - lavoro da 40 anni con un'azienda pubblica come la Rai, per la quale ho massimo rispetto. Di conseguenza ne tutelo gli interessi e mi attengo alle decisioni qualora fossero prese, perché sicuramente avranno una motivazione valida, che conosceremo. Allo stesso tempo difendo la bontà e la qualità del lavoro fatto su 'Non sono una signora', da tutta la squadra che ha lavorato dando il massimo".

Alla domanda se non tema che un programma registrato ormai diversi mesi fa rischi di 'invecchiare' troppo se si aspetta ancora a mandarlo in onda, Parietti taglia corto: "preferirei non commentare fino a che non c'è l'ufficialità".

alba parietti lolita su instagram ALBA PARIETTI NON SONO UNA SIGNORA alba parietti 1