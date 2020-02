LO SHOW DI PANARIELLO, CONTI, PIERACCIONI SBANCA CON IL 25,6%. VIDEO: NEL TEATRO DELL'ASSURDO RUSSO SI RIPETE PIÙ VOLTE LA PAROLA ''MARANDA'' (MA LO SKETCH È PRECEDENTE AL CASO METROPOL) - IL ''GF VIP'' SI DIFENDE CON IL 18,7% - IL FENOMENO ''GOOD DOCTOR'' SI È SGONFIATO (5,8%) - NUZZI SUL PODIO (6,2%) - ZORO (5%) - ''ZERO ZERO ZERO'' DEBUTTA CON 407MILA SPETTATORI SU SKY - MORENO (6,2%), PALOMBA (5,6-4,9%), GRUBER (7,1%) - E.DANIELE (19,2-17%) - 'FORUM' (18,8%), ISOARDI (13,7%) - RECALCATI (1,7%)

Nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.56 - Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show ha conquistato 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.15 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.058.000 spettatori pari al 18.7% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 9 minuti: 1.467.000 – 25%). Su Rai2 in prima visione l’esordio della terza stagione di The Good Doctor ha interessato 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film in prima tv Security ha intrattenuto 1.158.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Maldamore ha raccolto davanti al video 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 868.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 542.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove The Rock segna 343.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Il Cacciatore di Donne segna 377.000 spettatori e l’1.6%. Su Real Time Cake Star raccoglie 348.000 spettatori pari all’1.4%. Su Rai Premium L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Cinema l’esordio di Zero Zero Zero ha ottenuto nel complesso su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno, on demand e le visioni su Primissime la serie Zero Zero Zero ha ottenuto 407.000 spettatori (primo episodio) e 274.000 spettatori (secondo episodio) cumulati.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber al 7.1%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.592.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.511.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 786.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 948.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.278.000 spettatori con il 5.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.675.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.328.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.194.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.731.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 656.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 261.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Sono le Venti fermo allo 0.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.619.000 spettatori (22%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.490.000 spettatori (27.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.746.000 spettatori (17%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.807.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 729.000 spettatori (4%), mentre NCIS ha raccolto 1.104.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 507.000 spettatori (2.9%). Ieneyeh ha totalizzato 580.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.090.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 648.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 1.000.00 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Body of Proof ha appassionato 158.000 spettatori (share dell’1%), nella prima puntata, e 183.000 spettatori (share dello 0.9%), nella seconda puntata. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 494.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 184.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

Bene Mi Manda Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 882.000 telespettatori con il 16.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.059.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 900.000 spettatori (15.3%), nella prima parte, e 876.000 spettatori (16%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 174.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Rai3 Agorà convince 547.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 440.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 113.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 279.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Coffee Break ha informato 272.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 18.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.153.000 spettatori (17%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.613.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.687.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 397.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte, e 974.000 spettatori con l’8.9% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 358.000 spettatori con il 4.3%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 812.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 478.000 spettatori con il 6.9%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.032.000 spettatori (10.6%). Quante Storie ha raccolto 832.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 114.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 236.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 617.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 469.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 619.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Numeri disastrosi per il daytime del GF Vip su Italia1.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.038.000 spettatori pari al 14.3% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.935.000 spettatori con il 16.6%. La Vita Diretta ha raccolto 1.851.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.422.000 – 12.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.503.000 spettatori con il 16%. Una Vita ha convinto 2.490.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.961.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.452.000 – 20.9%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.153.000 spettatori con il 19.4%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.142.000 spettatori con il 19.4%.

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.271.000 spettatori pari al 20% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.876.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, 2.172.000 spettatori (15.8%), nella seconda parte, e 2.192.000 spettatori (14.3%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 719.000 spettatori con il 5.4%. Ricomincio da San Valentino ottiene 527.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.274.000 spettatori con l’8.1%.

L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 903.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 846.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 684.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 487.000 spettatori (3.8%). Alex Rider – Storm Breaker ha appassionato 311.000 spettatori con il 2.7%. Grande Fratello Vip ha raccolto 203.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.494.000 spettatori con il 16.1%.

Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 501.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… segna 900.000 spettatori con l’8.1%. Geo ha registrato 1.692.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 960.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 475.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ha ottenuto 154.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 252.000 spettatori con il 2%.

Seconda Serata

Donnaventura al 5.6%.

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 956.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 929.000 spettatori pari ad uno share del 18.4%. Su Rai2 The Resident segna 666.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 Lessico Amoroso segna 290.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Daylight – Trappola nel Tunnel è visto da 370.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Donnaventura è stato scelto da 329.000 spettatori con il 5.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.365.000 (21.3%)

Ore 20.00 5.572.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 2.196.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.347.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.543.000 (10.4%)

Ore 19.00 2.109.000 (11.6%)

TG5

Ore 13.00 2.910.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.121.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.385.000 (11.6%)

Ore 18.30 685.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 341.000 (3.5%)

Ore 18.55 789.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 688.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.181.000 (5.3%)