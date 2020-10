SI RIAPRE LA CACCIA ALLA VOLPE - L'INDISCREZIONE DI “CHI”: “LA CONDUTTRICE E IL MARITO, ROBERTO PARLI, SI SONO LASCIATI” - ADRIANA VOLPE AVEVA AMMESSO LE DIFFICOLTÀ NELLA COPPIA E LEGATE ALLA DISTANZA: LUI VIVE TRA MONTECARLO E LUGANO PER LAVORO, MENTRE LEI È A MILANO – DURANTE LA RECLUSIONE NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO" SI PARLAVA DELL'INSOFFERENZA DI PARLI VERSO IL CORTEGGIAMENTO DI ANDREA DENVER…

Da leggo.it

La crisi era nell'aria da tempo, ma adesso il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbe giunto al capolinea. Secondo il settimanale 'Chi' i due si sono lasciati e «la Volpe è tornata single».

I diretti interessati, tuttavia, non confermano né smentiscono. La conduttrice non è più apparsa in pubblico - e sui social - accanto al marito da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, esperienza vissuta in gran parte nel bel mezzo del lockdown da coronavirus.

In più di una circostanza, Adriana aveva ammesso le difficoltà vissute all'interno della coppia e legate probabilmente alla distanza: Parli vive tra Montecarlo e Lugano per lavoro, mentre Adriana è a Milano, dove conduce il talk mattutino di Tv8, "Ogni mattina".

«Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica ('Ogni Mattina' su Tv8), e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei», aveva detto Adriana.

Per mesi si sono rincorse le voci sulla crisi e, durante la reclusione nella casa più spiata d'Italia, si parlava dell'insofferenza di Parli verso le attenzioni e il corteggiamento di Andrea Denver. Il modello, infatti, non ha mai nascosto un'attrazione nei confronti della moglie. Tra i due, però, c'è stata sempre e solo un'amicizia. «La Volpe è tornata single», si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di gossip’.

