SI SALVINI CHI PUO’ – SUL CASO GREGORETTI IL CAPITONE SA CHE SALVO CLAMOROSI MIRACOLI NON SI SALVERÀ DAL PROCESSO - OGGI IL CAPITANO LEGHISTA HA DEPOSITATO LA SUA MEMORIA DIFENSIVA MA IN SENATO GLI MANCANO ALMENO 20 VOTI. DOVE LI TROVERÀ? ECCO PERCHÉ MATTEO PUNTA TUTTO SULLA CAMPAGNA ACQUISTI E SULL'IMPLOSIONE DEI 5STELLE. SI MUOVE ANCHE VERDINI

Marco Antonellis per Dagospia

Ma perchè Matteo Salvini sul caso Gregoretti continua a dire "non vedo l'ora che mi chiamino in tribunale"? Semplicissimo, perchè sa benissimo che lo chiameranno. Anche lui, spiegano fonti vicinissime al dossier, sa benissimo che sulla questione Gregoretti c'è ben poco da fare e salvo clamorosi miracoli non si salverà. "Matteo Salvini può presentare tutte le memorie che vuole ma farebbe meglio a prepararsi al processo perché in aula ha già perso" è il refrain che circola proprio nelle ore in cui il capitano leghista ha presentato la sua memoria difensiva.

Lo spiega senza mezzi termini un parlamentare di lungo corso: "Sarà magari per pochi voti ma i giochi sono già fatti". I numeri sono implacabili: per respingere la richiesta servirebbero almeno 160 voti (in aula ci sarà il voto palese) ma il centrodestra ne ha ben venti di meno (140). Ed anche considerando i renziani non si arriverebbe alla soglia dei 160. Ecco perché il Capitano ha rilanciato proprio ora ed in grande stile la campagna acquisti nei confronti dei grillini: potrebbero arrivare in extremis voti utili alla causa. Ma deve fare presto.

Insomma, il Senato, salvo clamorosissime sorprese (non per niente stanno riprendendo fiato i rumors su di un possibile ruolo di Denis Verdini -uno che di meccanismi parlamentari se ne intende- e dei suoi contatti, tra gli altri, con Matteo Renzi) accoglierà la richiesta del Tribunale dei ministri per mandare sotto processo l'ex Ministro degli Interni.

