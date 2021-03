SI SCANZI, PASSO IO! – E' LA RAI O SCHERZI A PARTE? VIALE MAZZINI ANNUNCIA L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO ETICO SU SCANZI (DOPO 10 GIORNI!) MA INTANTO “CARTABIANCA” FAR SAPERE CHE IL CAREGIVER DI SE STESSO STASERA SARA' REGOLARMENTE OSPITE AL TALK DI RAI3! SEMBRA UNA BARZELLETTA: PURE LA7 HA STOPPATO LE OSPITATE DEL FARFALLONE LAMPADATO. E ANCHE IL MITE DIRETTORE DEL “CORRIERE” LUCIANO FONTANA LO SCARICA: “NON HO PAROLE. UNO, PER AVER CERCATO DI FARLO; DUE PER AVERLO…”

VACCINI: CASO SCANZI, PM AREZZO RICEVERÀ ATTI ISPEZIONE ASL

(ANSA) - AREZZO, 30 MAR - La procura di Arezzo riceverà nelle prossime ore dalla Asl Toscana Sud Est i risultati di un'ispezione interna riguardante la vicenda del vaccino Astrazeneca somministrato al giornalista aretino Andrea Scanzi, vicenda che ha assunto ulteriore rilievo dopo la trasmissione 'Non è L'Arena' condotta su La 7 da Massimo Giletti in cui è stato intervistato il direttore generale della Asl Toscana Se, Antonio D'Urso.

Il direttore D'Urso aveva ricordato come la procedura utilizzata per il vaccino anti Covid a Scanzi, iscrittosi nelle liste dei riservisti come 'caregiver' in una data in cui "la panchina" non era aperta questa categoria, fosse già sotto esame della Asl per un'attenta ispezione interna. Ora, secondo quanto si apprende, le conclusioni della Asl saranno consegnate alla procura di Arezzo che, al momento, ha aperto un fascicolo a modello 45 per espletare una serie di accertamenti ed eventualmente ipotizzare, qualora vi si profilasse, un possibile reato. La documentazione, si apprende ancora da fonti vicine all'inchiesta, sarà esaminata nei prossimi giorni.

Rai: caso Scanzi, attivato il Comitato per il Codice etico

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Rai - a quanto si apprende - ha attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare il caso di Andrea Scanzi, dopo le polemiche sulla somministrazione del vaccino al giornalista del Fatto quotidiano, opinionista di Cartabianca su Rai3, che ha raccontato sui social di aver ricevuto una dose di Astrazeneca ad Arezzo come 'riservista' e in qualita' di 'caregiver' familiare dei suoi genitori. Intanto la procura di Arezzo - che ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato - ricevera' nelle prossime ore dalla Asl Toscana Sud Est i risultati di un'ispezione interna sulla vicenda. (ANSA). MAJ 30-MAR-21 16:48 NNNN

RAI: #CARTABIANCA TRA ZONA ROSSA, PASQUA E VACCINI =

(Adnkronos) - L'avvicinarsi del weekend di Pasqua, con l'Italia in zona rossa, gli spostamenti consentiti solo all'estero, i vaccini: saranno questi alcuni delgi argomenti della puntata di stasera di #cartabianca, in onda alle 21.20 su Rai3. Ospiti di Bianca Berlinguer Pier Luigi Bersani, Articolo uno, Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano, Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova, Simona Ventura, Paolo Mieli, giornalista e scrittore, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama, Roberta Villa, giornalista scientifica, Federico Rampini, La Repubblica, Silvia Avallone, scrittrice, Michele Mirabella, conduttore di Elisir, Mara Maionchi ed Enrico Lucci.

COVID: CASO SCANZI, ASL CONSEGNA ATTI ALLA PROCURA DI AREZZO

(Adnkronos) - La Asl Toscana Sud Est, tramite il direttore generale Antonio D'Urso, consegnerà nelle prossime ore alla procura di Arezzo i risultati dell'ispezione interna relativa alla vicenda del vaccino AstraZeneca somministrato al giornalista aretino Andrea Scanzi, avvenuta nel pomeriggio del 19 marzo all'hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere di Arezzo. Il 22 marzo il procuratore Roberto Rossi ha aperto un fascicolo a modello 45, quindi senza indagati e senza ipotesi di reato, per poter espletare una serie di accertamenti sul caso Scanzi. Gli ultimi passi della verifica interna all'operato dell'azienda sanitaria hanno riguardato il ruolo di Scanzi come carigiver, ovvero come assistente designato della madre malata e bisognosa di cure in base alla legge 104. Intanto, il direttore dell'Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso, intervistato per la trasmissione 'Non è l'Arena' su La 7, ha ricordato come la procedura utilizzata per il vaccino anti Covid a Scanzi, iscrittosi nelle liste dei riservisti come caregiver in una data in cui 'la panchina' non era aperta per quella categoria, fosse già sotto esame della Asl per un'attenta ispezione interna.

Il direttore del Corriere fulmina Andrea Scanzi. Fontana lo stende con due parole

Da www.iltempo.it

Sempre più indifendibile. Nessuno è più dalla parte di Andrea Scanzi, il giornalista del Fatto quotidiano che è riuscito a ricevere i vaccino anti-Covid come "riservista" in una lista non ufficiale - lo sarebbe stato dopo qualche giorno - in Toscana affermando tra l'altro di averne diritto in quanto caregiver dei genitori.

A fulminare il giornalista e opinionista tv arriva un pezzo da novanta del giornalismo made in Italy, ovvero il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. "Cosa penso del 'caso Scanzi'? Non ho parole. Uno, per aver cercato di farlo; due per averlo usato come una sorta di arma mediatica da pubblicizzare". Due schioppettate da via Solferino sono quelle pronunciate da Fontana a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1 Rai condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro oggi lunedì 29 marzo.

Ma cosa ha sbagliato Scanzi? "È una cosa che non fa bene alla professione” commenta Fontana. Scanzi però sostiene di essersi iscritto ad una sorta di lista di 'panchinari', precisano i conduttori. “Non lo so, questa panchina non la conosco. Non so come si fa e la stragrande maggioranza delle persone non lo sanno. Comunque era una panchina un po' strana, fatta su un foglio... lasciamo stare”. Il direttore del Corriere stende così un velo pietoso.

Poi Fontana ha rivelato di esser stato querelato da Matteo Renzi. Più precisamente "per un'inchiesta sulla fondazione Open, mi è arrivata a casa una richiesta di risarcimento danni di 200mila euro. Aspettiamo la causa, speriamo bene, io sono abbastanza sicuro di quanto abbiamo scritto, non ho molto da temere. Renzi però ha querelato a raffica”. Cosa intende dire? “Un giorno mi ha chiamato e gli ho detto che mi era appena arrivata la querela. E lui mi ha risposto: 'l'ho mandata anche a te? Evidentemente ne aveva fatte a tanti altri su quella inchiesta che non si ricordava”, ha spiegato il direttore a Un Giorno da Pecora.

