"L'Oms aveva già detto che la prima cosa da fare era fermare l'epidemia in Cina. Non era così scontato riuscirci. Quello che abbiamo visto nelle ultime 48 ore va contro quella speranza iniziale" Che ne pensate delle parole di @alexvespi? Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/yqaLep5Sql — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 22, 2020

Per tutta la trasmissione hanno fatto finta di non conoscersi. Si sono dati del “lei” per tutto lo speciale di “Stasera Italia weekend”, il programma di Rete 4, dedicato ieri sera al contagio in Italia del coronavirus. Lei è Veronica Gentili, conduttrice in studio, la giornalista lanciata da Marco Travaglio, nota anche per gli scontri con Sgarbi e Feltri.

Lui è uno dei principali ospiti della puntata: Alessandro Vespignani, in collegamento per oltre 2 ore da Boston, professore di informatica e fisica alla Northeastern University, che disegna scenari sull’epidemia in corso. Interviene di continuo, dialogo in modo serrato con la conduttrice che lo cita a più riprese nel corso della serata (“come ci ha spiegato il professor Vespignani”, “partiamo da quello che dice il professore…” ecc). Peccato che i due siano fratelli, figli della stessa madre: Netta, già moglie del pittore Renzo Vespignani, una donna – affermava Mughini su Dagospia – “che nella cultura romana di questi anni ha avuto un ruolo non banale”

