SIAMO (STATI) FATTI COSÌ – IL MITOLOGICO CARTONE “ESPLORANDO IL CORPO UMANO” ARRIVA SU NETFLIX E SI IMPONGONO DUE DOMANDE. LA PRIMA È: SAPEVATE CHE ERA UNA PRODUZIONE FRANCESE? LA SECONDA: VI RICORDATE QUESTO ACCOPPIAMENTO NELLA SIGLA? NON POTETE, PERCHÉ NELLA VERSIONE ITALIANA , CANTATA DA CRISTINA D’AVENA, ERA STATO... - VIDEO

Eleonora D’Amore per www.fanpage.it

l'accoppiamento nella sigla originale di siamo fatti cosi'

La sigla dello storico cartone animato ‘Siamo fatti così‘ su Netflix include la scena iniziale del rapporto sessuale censurato invece in Italia. La versione originale in francese iniziava proprio con una coppia di esseri umani che si accoppiavano e poi volavano in cielo, trasformandosi in un ovulo dal quale poi nasceva una nuova vita. L'origine della vita e la nascita sono le prime due puntate della serie animata nata in Francia con il titolo Il était une fois… la Vie, ideata da Albert Barillé con musiche di Michel Legrand.

Quando il cartone animato arrivò in Italia

l'accoppiamento nella sigla originale di siamo fatti cosi' 1 siamo fatti cosi' 1

La primissima versione importata in Italia risale al 1987 e si intitolava C'era una volta la vita: la favolosa storia del corpo umano, apparsa solo in Canton Ticino nel 1987, la quale mantenne inalterata la sigla originale cantata da Sandra Kim, pseudonimo di Sandra Caldarone, cantante e conduttrice televisiva belga. Divenne successivamente Esplorando il corpo umano, progetto edito da DeAgostini, e Siamo fatti così su Mediaset. La messa in onda è partita il 26 febbraio 1989, infatti quest'anno abbiamo festeggiato il trentennale della serie, e dal 5 novembre 2016 su Italia 1 è ripartita con una programmazione mattutina nel contenitore per bambini Latte & Cartoni. Dal 4 novembre è sbarcata su Netflix.

siamo fatti cosi' 9 siamo fatti cosi' 5

La sigla italiana è stata sempre affidata alla voce di Cristina D'Avena, fatina delle maggiori sigle dei cartoni, e ha una durata di circa un minuto e mezzo come l'originale francese, dalla quale però differisce proprio per la censura delle immagini sull'accoppiamento. Stesso discorso per gli episodi dell'edizione italiana, che seguono l'ordine originale di quella francese eccetto che per la posizione del secondo episodio, trasmesso come ultimo a causa degli argomenti inerenti il sesso e la riproduzione.

siamo fatti cosi' 8 i globuli rossi in siamo fatti cosi'

Il testo della sigla italiana di Siamo fatti così

Siamo fatti cosi

dentro abbiamo il cuore

solido motore

siamo fatti cosi

trentadue bei denti

candidi e splendenti

siamo proprio fatti cosi

questo nostro corpo

è meglio di un computer vedrai

l'accoppiamento nella sigla originale di siamo fatti cosi' 2

siamo fatti cosi

siamo proprio fatti cosi

viaggia assieme a noi

attraverso il corpo umano

siamo fatti cosi

siamo fatti cosi

e scoprirlo puoi

esplorando il corpo umano

siamo fatti cosi

con il sangue quale

liquido vitale

siamo fatti cosi

siamo fatti cosi' 4

muscoli scattanti

sempre scalpitanti

siamo proprio fatti cosi

questo nostro corpo

è meglio di un computer vedrai

siamo fatti cosi

siamo proprio fatti cosi

viaggia assieme a noi

attraverso il corpo umano

siamo fatti cosi

siamo fatti cosi

siamo proprio fatti cosi

e scoprirlo puoi

esplorando il corpo umano

siamo fatti cosi'

siamo fatti cosi

siamo proprio fatti cosi

viaggia assieme a noi

attraverso il corpo umano

siamo proprio

siamo proprio fatti cosi

siamo fatti cosi' 6 siamo fatti cosi' 7 i cattivoni che fumavano in siamo fatti cosi' l'accoppiamento nella sigla originale di siamo fatti cosi' 3 siamo fatti cosi'

siamo fatti cosi' 10 siamo fatti cosi' 11 siamo fatti cosi' 12 siamo fatti cosi' 3