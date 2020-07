SIEG AILES! – È USCITO UN NUOVO FILM SULL’EX CAPO DI FOX NEWS ACCUSATO DI MOLESTIE E QUESTA VOLTA (FINALMENTE) SARÀ DALLA SUA PARTE: “MAN IN THE ARENA” È NARRATO DA JON VOIGHT E CONTIENE INTERVISTE A SUOI STORICI AMICI, TRA CUI DONALD TRUMP: “NON SAREI PRESIDENTE SE NON FOSSE STATO PER LUI” - RACCOLTA DI CATTIVERIE E FRASI MITOLOGICHE: “HO UN DEBOLE PER JOE BIDEN. MI PIACE, MA È STUPIDO COME UN POSACENERE” - “OBAMA? NON HA MAI LAVORATO UN GIORNO IN VITA SUA” - “LA VERITÀ È QUALSIASI COSA LA GENTE CREDA” – VIDEO

C’era bisogno di un altro film su Roger Ailes? Sì, considerando che la miniserie “The Loudest Voice” e la pellicola “Bombshell” erano tutte basate sulla versione delle sue accusatrici, cioè le conduttrici che l’ex grande capo di Fox News avrebbe molestato sessualmente in cambio di promozioni e salti di carriera. “Man in the arena”, il documentario che ha debuttato venerdì su Amazon Prime (ma solo negli Usa), prende invece le difese di Ailes

Narrato da Jon Voight, “Man in the arena” contiene alcune interviste con storici amici del creatore di Fox News, come Rudy Giuliani, Rush Limabugh, Bill O’Reilly e addirittura Donald Trump, che dal giardino delle rose della Casa Bianca lo ha lodato senza mezzi termini: “ha creato un miracolo, aprendosi a un mondo che nessun altro era capace di catturare”. “Non sono sicuro che sarei mai potuto essere in questo posto se non fosse stato per lui”.

Voight, una delle figure più apertamente conservatrici di Hollywood, ha detto di aver incontrato Ailes 15 anni fa a una cena, e di essergli rimasto amico fino alla morte, il 18 maggio 2017: “l’ho incontrato a casa sua con la sua famiglia, Glenn Beck e altri a Fox News” - ha raccontato a Newsweek - “e ho imparato a conoscerlo come una persona schietta. Quando lo chiamavo, rispondeva sempre, e sono onorato che avessimo quel rapporto”. “I media lo ritraggono sempre negativamente, e per me era importante mostrarlo come l’uomo meraviglioso che era”

“Man in the Arena” esplora l'intera vita di Ailes, iniziando con lui da ragazzo alle prese con l'emofilia e quasi morente all'età di 8 anni, quando si morse la lingua e i medici non riuscirono a fermare l'emorragia. Il film non ignora le accuse di molestie sessuali che hanno portato alla sua espulsione a Fox News nel 2016, anche se non si concentra su di esse come invece hanno fatto gli altri progetti mediatici su Ailes.

Quando si parla delle accuse di Gretchen Carlson (che ha fatto causa a Fox News per 20 milioni) lo schermo si oscura e appare un disclaimer: "Le restrizioni legali hanno impedito ai registi di rivelare fatti sulla causa ... tra cui fatti che confutano le accuse. Roger Ailes ha negato pubblicamente e categoricamente le accuse. " Ma Megyn Kelly, che ha accusato Ailes di "comportamenti sessuali altamente inappropriati", sembra invece essere un bersaglio facile per gli autori, che infatti mostrano l'ex anchor-woman di Fox News che definisce Ailes "leale". Poi c’è la moglie Elizabeth, che difende il marito nonostante sapesse cosa stava succedendo.

CITAZIONI FAMOSE DI ROGER AILES

La verità è qualsiasi cosa la gente creda

Ho un debole per Joe Biden. Mi piace lui. Ma è stupido come un posacenere.

Il pubblico sta cambiando, così come le piattaforme e le epoche. È meglio essere il responsabile del cambiamento piuttosto che dover reagire al cambiamento.

Non mi interessa cosa dicono I sondaggi

Obama? non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Non ha mai guadagnato un centesimo che non fosse denaro pubblico. A quante raccolte fondi partecipa ogni settimana? Ogni quanto gioca a basket e golf? Vorrei avere quel tipo di tempo.

Cnn, Al-Jazeera e la BBC sono la stessa cosa nel modo in cui riportano principalmente che l’America sbaglia ed è cattiva.

Capisco solo l’amicizia o la terra bruciata

Penso che quasi tutto nella vita sia un'esperienza di vita, guidata dalla personalità.

Non premi mai il grilletto finché non sai di poter vincere.

Sono cresciuto nell'era in cui Dan Rather odiava Richard Nixon. Era un giornalista, ma tu sapevi quale fosse la sua opinione.

CNN e MSNBC, i nostri principali concorrenti, stanno cercando di capire come batterci. Ci sono persone buone e intelligenti in quelle reti, e anche un maiale cieco trova occasionalmente una ghianda.

