SIETE PRONTI PER GODERVI I MOMENTI PIÙ IMBARAZZANTI DI RE CARLO? METTETEVI COMODI E GUARDATE “THE CROWN”, DISPONIBILE DA OGGI SU NETFLIX – DALLA POCO AZZECCATA DECISIONE DI SCENDERE IN PISTA PER IMPROVVISARE UNA BREAK DANCE ALLE LAMENTELE PERCHÉ SI SENTIVA UN INUTILE ORNAMENTO – IL SOVRANO, GELIDO NEL PRIVATO, VIENE MOSTRATO AFFETTUOSO CON DIANA, MA SOLO DAVANTI ALLE TELECAMERE. PER NON PARLARE DELLA TELEFONATA IN CUI DICEVA A CAMILLA DI “VOLER ESSERE IL SUO TAMPAX”… - VIDEO

the crown 1

Siete pronti a godervi i momenti imbarazzanti di re Carlo? Mettetevi comodi e godetevi “The Crown”, disponibile da oggi su Netflix. Già le serie precedenti, avevano evidenziato il poco tatto del monarca nel trattare la consorte Diana, ma la quinta serie fa un ulteriore passo avanti mostrando alcuni dei momenti più imbarazzanti.

Carlo balla

Dalla break dance del 1985, quando il monarca scese in pista a Middleton-On-Sea, nel West Sussex, insieme a un gruppo di giovani in visita per il Prince's Trust, alla telefonata con Camilla che fece esplodere il "tampongate".

re carlo balla 3

Alla fine del quinto episodio, si vede il principe ridere mentre esegue una serie di passi mentre la folla lo incita. Queste scene sono in parte vere. Nel 1985, l'allora 37enne Principe Carlo si esibì su una pista da ballo insieme a un gruppo di ballerini di break dance durante una visita per il Prince's Trust. Anche se il fatto è realmente accaduto, in realtà risale a un decennio precedente. Quindi è solo un modo per prendere in giro Carlo.

Il “tampongate”

the crown 7

Il quinto episodio della fiction si concentra sul momento in cui Carlo e Camilla si scambiano una telefonata intima.

I due flirtano, lui dice di voler essere il suo tampax e entrambi ignorano di essere intercettati. La telefonata viene rivelata anche alla principessa Diana che si è “detta scioccata, ma ha goduto dell’imbarazzo del marito”.

La telefonata venne registrata nel 1989, quando il Principe e la Principessa di Galles erano ancora sposati. Tuttavia, la trascrizione della telefonata divenne pubblica solo nel 1992. La registrazione audio e la trascrizione della telefonata di sei minuti furono vendute a un tabloid e pubblicate per poi essere nuovamente diffuse nel 1993 da The People, dopo la separazione di Carlo e della Principessa Diana.

the crown 6

Affettuoso con Diana davanti alle telecamere, gelido in privato

Nel primo episodio, Carlo e Diana vanno in Italia per una "seconda luna di miele".

La coppia, non ancora divorziata, si saluta con freddezza, ma quando arrivano sullo yacht di lusso, davanti alle telecamere, Carlo si mostra affettuoso nei confronti della moglie.

the crown 4

Le lamentele perché si sentiva un “inutile ornamento”

A una cena si vede Carlo lamentarsi della sua condizione: «Non è certo un lavoro, tanto meno una vocazione.. è più una situazione difficile. I precedenti Principi di Galles sono stati felici di sprecare la loro vita nell'oziosa dissipazione, ma il mio problema è che non sopporto l'ozio.

Ogni giorno incontro persone di ogni estrazione sociale, uomini e donne della mia età che hanno lasciato il segno. È una cosa preziosa che non mi è concessa. Cosa sono? Sono solo un inutile soprammobile, bloccato in una sala d'attesa a prendere polvere».

the crown 9

Il complotto per salire sul trono

Cime già anticipato, la serie è finita nel mirino per la presunta conversazione che Carlo avrebbe avuto con i premier John Major e Tony Blair: in entrambi si vede Carlo che tenta di convincere i primi ministri che è necessario un cambio. Nella conversazione con Blair dice: «Non ha senso aggrapparsi al passato, dobbiamo essere entusiasti del futuro. Se vogliamo preservare al meglio la corona, allora due uomini moderni e lungimiranti potrebbero aver bisogno di lavorare insieme per aiutare a proteggere non solo il futuro della monarchia, ma anche il mio di futuro». Un modo per dipingere Carlo come un erede assetato di potere che non vede l'ora di diventare re al posto della madre.

