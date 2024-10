SIETE SICURI CHE IL VIAGGIO NEI SENTIMENTI DELLE SETTE COPPIE DI “TEMPTATION ISLAND” SI ARRIVATO AL CAPOLINEA? APPASSIONATI DI CORNA, PREPARATEVI: OGGI E DOMANI, IL SALOTTO DI “UOMINI E DONNE” OSPITERÀ UN SERRATISSIMO FACCIA A FACCIA TRA GLI EX FIDANZATI CHE HANNO PARTECIPATO AL REALITY – DAGOSPIA È IN GRADO DI SPIFFERARVI COME MAI FEDERICA HA DECISO DI MOLLARE IL FIDANZATO ALFONSO POCHE ORE DOPO IL FALÒ IN CUI SI ERANO PROMESSI AMORE: USCITA DAL VILLAGGIO LEI SI È QUASI SUBITO MESSA IN CONTATTO CON…

DAGONEWS

Ma siete sicuri che il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di “Temptation Island” si sia esaurito? Appassionati di corna, preparatevi: oggi e domani, il salotto di “Uomini e donne” ospiterà un serratissimo faccia a faccia tra gli ex fidanzati che hanno partecipato al reality.

E visto che cinque coppie su sette sono scoppiate, potete prendere i pop corn per godervi l’ultimo capitolo delle loro storie al capolinea. In particolare, Dagospia è in grado di spifferarvi come mai Federica, dopo un falò in cui ha giurato amore ad Alfonso, ha deciso di non tornare nella loro casa, ma di andare dai genitori.

Dal confronto nello studio di "Uomini e donne" emergerà chiaramente che la ragazza ha sfanculato il fidanzato possessivo per potersi incontrare con il single Stefano. I due non si sono solo sentiti, ma si sono pure visti e Alfonso lo scoprirà proprio nella puntata speciale del programma del pomeriggio di Canale5. Una notizia che turberà Alfonso a tal punto da farlo scoppiare in lacrime.

