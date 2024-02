22 feb 2024 19:11

SILENZIO, PARLA LA MAMMA DI FEDEZ – ANNAMARIA BERRINZAGHI, DETTA TATIANA, ALL’ADNKRONOS NON SMENTISCE IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DEL MATRIMONIO DI SUO FIGLIO CON CHIARA FERRAGNI: “TUTTI QUANTI CI AUGURIAMO CHE TUTTO VADA BENE. IN QUESTO MOMENTO NON MI SENTO DI DIRE NULLA, ANCHE PERCHÉ NON SONO LA DIRETTA INTERESSATA, PENSO CHE NON SIA CORRETTO CHE VENGANO FUORI COSE CHE NON VOGLIO ESPORRE…” (UNA SUPERCAZZOLA PER NON AMMETTERE CHE È TUTTO VERO…)