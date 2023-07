24 lug 2023 13:15

IL SILURO DI SABRINA FERILLI AL SINDACO GUALTIERI PER LA CAPITALE PIENA DI MONNEZZA: “VI SEMBRA NORMALE?” - L’ATTRICE, CHE NEL 2016 AVEVA SOSTENUTO LA RAGGI, ARRUOLA UN MIGRANTE PER PULIRLE LA VIA DI CASA, IN ZONA PRATI, E DOCUMENTA SUI SOCIAL IL DEGRADO DI ROMA – IL COMMENTO DI "LIBERO": "LA SINISTRA ITALIANA NON HA PIÙ ARGOMENTI. PER GLI IMMIGRATI LA SOLUZIONE È LASCIAMOLI LAVORARE PER UN PO’ D’ELEMOSINA. E SE SONO FORTUNATI COME L’INNOMINATO AMICO DELLA FERILLI, CI SCAPPA ANCHE UN SELFIE…" - VIDEO