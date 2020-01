SILVIA PROVVEDI È INCINTA? – L’EX FIDANZATA DI FABRIZIO CORONA SI È RIFATTA UNA VITA E, SECONDO “CHI”, STA ASPETTANDO IL PRIMO FIGLIO CON IL NUOVO COMPAGNO, GIORGIO DE STEFANO: I DUE STAREBBERO PENSANDO ANCHE AL MATRIMONIO – POCO PIÙ DI UN ANNO FA LA BELLA SILVIA AVEVA RIFIUTATO LE SCUSE DI “FURBIZIO” DENTRO LA CASA...

GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI

Dolce attesa per Silvia Provvedi, gemella di Giulia del duo ‘Le Donatella’ e a lungo protagonista delle cronache rosa per via della turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la cantante già concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, è incinta del primo figlio, frutto dell’amore per il compagno Giorgio De Stefano.

GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI 1

Archiviata definitivamente la relazione con l’ex re dei paparazzi, Silvia frequenta da circa due anni l’imprenditore con cui ha deciso di mettere su famiglia al punto tale da pensare alle nozze. Stando ai dettagli riportati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la 27enne modenese sarebbe al quinto mese di gravidanza e avrebbe scelto di godere della gioia del periodo nella totale riservatezza.

GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI

Silvia Provvedi diventa mamma: la storia con il compagno Giorgio

SILVIA PROVVEDI

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano, stanno insieme da quasi due anni. La coppia è diventata più unita dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove lui era noto agli altri concorrenti con il nomignolo di Malefix: “E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore”, ha ammesso Silvia una volta uscita dal GF Vip dove lui aveva fatto sentire la sua presenza facendo volare un aereo sulla Casa per dimostrarle il suo amore. “E’ una persona con dei valori, dei principi… Sto vivendo un bel momento”. Un momento che oggi non potrebbe essere più meraviglioso di così.

