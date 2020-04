LA SINGLETUDINE TI FA BELLA! - DOPO LA SEPARAZIONE DA GIGI D’ALESSIO, ANNA TATANGELO TORNA A FAR SURRISCALDARE I SUOI FOLLOWER CON BALLETTO SEXY IN CUI DIMENA OGNI ROTONDISSIMA CURVA - VIDEO

Da www.leggo.it

ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo, il balletto sexy su Instagram fa impazzire i fan: «Che meraviglia». Anna Tatangelo è tornata a stregare i follower. Oggi, l'ex compagna di Gigi D'Alessio ha postato sul suo profilo Instagram un video Tik Tok che non lascia nulla all'immaginazione. Nel filmato, Anna Tatangelo balla in maniera super sexy, mettendo in mostra le "curve pericolose". Immediati i commenti dei fan: «Sei una meraviglia». E ancora: «Bellissima». Neanche a dirlo, in pochi minuti il video ha fatto il giro del web. Boom di like.

